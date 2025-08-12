ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Уредите у дома, които консумират ток, дори когато са изключени
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:54Коментари (0)269
© Фокус
Много домакински уреди продължават да консумират електроенергия, дори когато не се използват. Това явление е известно като "консумация на енергия в режим на готовност“. Макар да изглежда незначително, с времето тази скрита консумация може осезаемо да увеличи сметките ви за ток и да допринесе за излишен разход на ресурси.

Ако знаете кои уреди харчат ток, дори когато са изключени или в режим на готовност, ще можете да вземате по-информирани решения – да намалите енергопотреблението, да спестите пари и да намалите екологичния си отпечатък.

Кои уреди продължават да консумират електричество, когато са изключени?

Кабелни приемници

Кабелните приемници са сред най-големите "виновници“. Дори изключени, те продължават да обновяват програмни справочници и софтуер, а вътрешните им дискове остават активни. Средно един приемник консумира около 16 вата в режим на готовност – или 116,8 kWh годишно, изчислява компанията за монтаж на соларни системи NuSolas. Ако имате повече от един, разходът се умножава.

Телевизори

Дори когато екранът е тъмен, телевизорът обикновено не е напълно изключен. В режим на готовност той може да харчи около 13 вата.

Ако стои така 20 часа в денонощието, това прави близо 7 300 часа годишно. Новите модели са по-икономични – често под 2 вата – така че смяната на стария телевизор може да ви донесе осезаеми спестявания.

Игрални конзоли

Игрални конзоли като PlayStation и Xbox често остават в режим "instant-on“ (незабавно включване), готови да се стартират бързо. За да намалите това енергийно разхищение, превключете конзолата на енергоспестяващ режим или я изключвайте напълно, когато не я използвате.

Компютри

Независимо дали става въпрос за лаптоп или настолен компютър, устройството продължава да консумира ток, дори когато е в режим на готовност.

Лаптопите обикновено използват около 7 вата, а настолните компютри –приблизително 9,5 вата. Ако лаптопът стои в готовност по 22 часа на ден, това може да доведе до около 57 kWh годишно.

Домакински уреди

Перални, микровълнови печки и сушилни може да изглеждат изключени, но в режим на готовност консумират между 1 и 6 вата.

Макар и да изглежда малко, с времето тази консумация може да добави осезаема сума към годишната ви сметка за ток.

Как да спрете да изразходвате излишна енергия?

Един от най-лесните начини да спрете изтичането на енергия в режим на готовност е просто да изключвате уредите от контакта, когато не ги използвате. Телевизори, зарядни устройства, кухненски уреди и друга електроника могат да бъдат изключени напълно, което прекратява консумацията им на ток.

Тази малка промяна може да окаже голямо влияние върху сметката ви за електричество. Когато подменяте старите уреди, избирайте модели с етикет Energy Star, тъй като те са проектирани да използват по-малко енергия, дори в режим на готовност, и ще ви спестяват пари в дългосрочен план, съветват от businessnovinite.

Добра идея е също да използвате разклонители с ключ, за да изключвате няколко устройства наведнъж само с един бутон, без да се налага да ги вадите поотделно от контакта, като така те не консумират ток, когато не се използват.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Кмет се ожени тайно, направи грандиозна сватба
08:30 / 12.08.2025
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
Неплатен отпуск след изчерпване на платения – какво позволява Код...
07:58 / 12.08.2025
Хари и Меган забогатяха с десетки милиони изведнъж
22:26 / 11.08.2025
На днешния ден в Асеновград е роден първият човек в света, който ...
20:06 / 11.08.2025
Симптомите на лаймската болест са трудни за разпознаване, поразяв...
19:07 / 11.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актьор-легенда навръх 61-ия си рожден ден: Болестта прогресира, нямам пари, за да празнувам
Актьор-легенда навръх 61-ия си рожден ден: Болестта прогресира, нямам пари, за да празнувам
14:09 / 10.08.2025
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
08:48 / 11.08.2025
Бизнесмен: На 10 август 2024 г. 10 хил. лева са се равнявали на 71,4 грама 24-каратово злато
Бизнесмен: На 10 август 2024 г. 10 хил. лева са се равнявали на 71,4 грама 24-каратово злато
19:54 / 10.08.2025
Празник е, хиляди имат имен ден
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
Цвети Стоянова бременна от Куката
Цвети Стоянова бременна от Куката
13:32 / 10.08.2025
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
10:42 / 11.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2025
Марица в Трета лига, сезон 2025/2026
Природни стихии
Предаване "Цветовете на Пловдив"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: