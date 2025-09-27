ЗАРЕЖДАНЕ...
|Уилям се изповяда: Най-тежката година
В нов откъс от епизода Леви пристига в Лондон, разглежда града с двуетажен автобус и признава: "Никога не съм се чувствал повече като турист.“
Но за разлика от обикновените туристи, Леви получава специална покана – лично от принц Уилям – да го посети в замъка Уиндзор. "Предоставяме тази услуга на всички“, шегува се Уилям, докато развежда госта из резиденцията. "Правим персонализирани обиколки навсякъде.“
Двамата се разхождат из двора в компанията на Орла – черния кокер шпаньол на Уилям и съпругата му Кейт Мидълтън. По време на разходката Леви пита наследника на британския трон как прекарва свободното си време у дома.
"Сън. Когато имаш три малки деца, сънят е важна част от живота ми“, отговаря с усмивка Уилям. С принцеса Кейт те отглеждат 12-годишния принц Джордж, 10-годишната принцеса Шарлот и 7-годишния принц Луи.
В една от сцените Уилям и Леви сядат за по халба бира в местен пъб. Там принцът откровено говори за изпитанията през последните години, когато както съпругата му, така и баща му – крал Чарлз – получиха диагноза рак.
"Бих казал, че 2023-2024 беше най-трудната година в живота ми“, признава принцът. "Знаете ли, животът е изпратен да ни изпитва, а способността да преминаваме през тези трудности е това, което ни прави такива, каквито сме.“
През март 2024 г. Кейт публично разкри, че е диагностицирана с рак. След курс химиотерапия тя обяви през януари 2025 г., че болестта е в ремисия, и постепенно се завърна към кралските си задължения. През юли тя откровено сподели за предизвикателствата след лечението:
"Не е една гладка равнина, както очаквате. Но реалността е, че не е така. Преминавате през трудни моменти“, каза тя по време на среща в болница в Есекс, цитирана от BBC.
През ноември 2024 г., по време на посещение в Южна Африка за наградите Earthshot, Уилям отново се върна към темата за изпитанията: "Беше ужасно. Вероятно най-трудната година в живота ми. Да се опитвам да се справя с всичко останало и да поддържам правилната посока беше наистина трудно.“
"Но съм толкова горд със съпругата си, горд съм и с баща си за начина, по който преминаха през всичко това“, добавя той. "От лична гледна точка за нашето семейство – беше брутално.“
Кралският епизод на "The Reluctant Traveller“ ще бъде достъпен в Apple TV+ от петък, 3 октомври. Нови серии ще излизат всяка седмица до 31 октомври, пише "Вести".
