Удари ни силно слънчево изригване с мощен интензитет
Още едно слънчево изригване с предпоследен интензитет от клас М се случи. Това беше третото поредено изригване в събота, 27 септември, според ТАСС, позовавайки се на данни от Института по приложна геофизика (ИАП).

Според учените, 15-минутното изригване M1.1 е било засечено в рентгенови лъчи в група слънчеви петна 4232 (N03E71). То се е случило в 10:14 ч. московско време в събота, 27 септември.

От няколко дни се регистрира леко повишена слънчева активност, което представлява умерен риск за Земята. Досега обаче не са докладвани потенциални магнитни полета.

Учените са регистрирали преди това изригване с предпоследния интензитет от клас М в сряда, 24 септември. То е продължило 47 минути, пише "Телеграф".








Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Без заявление: Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция
13:42 / 25.09.2025
Брокер: Панелките и тухлените блокове остават на заден план заради по-ниското качество
11:15 / 25.09.2025
Легендарно предаване се завръща
16:35 / 26.09.2025
Хампарцумян: Продължавам да плащам разни вноски, защото освен пенсията имам и някакъв приход
19:55 / 25.09.2025
Честито: Стягат сватба
16:41 / 26.09.2025
