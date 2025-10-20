Учените предупреждават: Гробницата на Тутанкамон е застрашена

© Гробницата на Тутанкамон е в най-уязвимото си състояние от откриването ѝ през 1922 г. - с дълбоки пукнатини по таваните, напукани скални слоеве, овлажнени повърхности и избледняващи стенописи, засегнати от гъбични образувания. Това съобщава британското издание The Independent, позовавайки се на ново научно изследване.



Една от най-малките царски гробници в Долината на царете страда от сериозна пукнатина, която минава през тавана на гробната камера и входа, пропускайки дъждовна вода и създавайки предпоставки за по-нататъшни увреждания. Особено рисков е видът шистова скала, използван при изграждането ѝ. Те се разширяват и свиват при промени във влажността, което увеличава опасността от структурна деформация и срутване.



На запад от Луксор, Долината на царете приютява десетки древни гробници, издълбани в скалите. Регионът е силно податлив на внезапни наводнения, които причиняват ерозия и повишават влажността. През 1994 г. голям потоп е довел до значителни щети в гробницата - водата подкопала скалната структура и създала благоприятна среда за гъбички, които увреждат стенописите в редица гробници, включително тази на Тутанкамон.



Според ново проучване, публикувано в научното списание Heritage Science на Nature, проф. Сайед Хемеда от университета в Кайро определя потопа от 1994 г. като "повратна точка", след която започва влошаването на състоянието на гробницата.



Известна сред египтолозите под обозначението KV62, гробницата на Тутанкамон остава едно от най-значимите археологически открития на XX век. Тя е открита от британския археолог Хауърд Картър на 4-ти ноември 1922 г., скрита зад непретенциозен вход, погълнат от останките на по-стари гробници. Смята се, че малките ѝ размери се дължат на факта, че първоначално не е била проектирана като царска гробница - вероятно е преустроена набързо след внезапната смърт на младия фараон.



Гробницата включва четири основни помещения: вход, предверие (в което са намерени колесници и мебели), погребална камера с три ковчега, вложени един в друг, и съкровищница, съдържала над 5000 артефакта - сред тях известната златна погребална маска, позлатени статуи, оръжия и ритуални предмети. Според д-р Захи Хаваш, гробницата на Тутанкамон е само един от многото обекти в Долината на царете, застрашени от пълно разрушение.



"Това е тревожен сигнал. Всеки момент може да настъпи бедствие и ако искаме да опазим този исторически обект, трябва да действаме спешно", заявява той.



Въпреки че районът е част от световното наследство на ЮНЕСКО, към момента липсва ефективен план за управление на риска, а реакцията на институциите е крайно недостатъчна, подчертават експертите.



Археологът Емад Махди, член на Съюза на египетските археолози, настоява за незабавното създаване на експертна комисия, която да извърши геоложки и археологически анализ, да оцени въздействието върху стенописите и да изготви спешен доклад за властите.



"Като археолог съм изключително разтревожен. Необходима е постоянна експертна структура, която да следи за рисковете и да изготвя надеждни, актуални доклади. Къде са регулярните оценки на състоянието на застрашените обекти и планираните мерки за тяхната защита?" - пита Махди.