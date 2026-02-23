ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Тя тежи 17 кг, за да е съвършена
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:53Коментари (0)158
©
"Моят съвет към всички е - живейте и не забравяйте да се храните, иначе след това нищо не може да се поправи.“ Това е казва Кристина Корягина, която повече от 15 години страда от анорексия.

Днес, обръщайки се назад, Кристина ясно вижда къде се е получил "сривът“ - кога е бил моментът да се обърне повече внимание на проблема ѝ и кога не е и е достигнала подкрепа. И е убедена, че ако това се беше случило, животът ѝ е щял да се развие по друг начин. 

Кристина е на 33 години. Не обича да назовава теглото си - за хората с подобна диагноза това винаги е особено болезнено и "лоша поличба“. Защото всеки килограм е победа и не бива да се хвалиш с него.

Печалната ѝ история започва още в края началното училище, когато буквално започва да се "топи“. Преди това е като всички останали деца - жизнено русо момиченце с палави очи, със съвсем нормално тегло.

"Като дете обожавах бабините пирожки. Бях леко пухкава, понякога ме наричаха дебеланка, дори и баща ми - на шега, не подигравателно“, разказва тя историята си пред Woman.

На 9 години Кристина попада в болница - претърпява операция с пълна упойка заради разкъсване на мускул. Това се превръща в повратен момент за нея - след упойката тя се събужда друг човек.

Прибирайки се вкъщи след болничния престой, тя започва да отказва храна. Дори плаче, когато близките ѝ се опитват да я хранят. "Отидохме на лекар два месеца след операцията и започнахме лечение. Което продължава вече толкова много години“, спомня си майка ѝ Марина Корягина.

Когато завършва училище, тя била почти "прозрачна“, истинско перце, но не виждала в това проблем. Напротив - радвала се, че е слаба и "съвършена“ във всичко.

"Никога не съм имала конкретна цел да отслабвам, но имах страх да не напълнея. Стигаше се до истерии заради храната, хвърлях предмети, чупех чинии. Категорично отказах месото. Менюто ми бе горе-долу следното: сутрин пиех сок, към 15–17 часа чай или кафе със захар, а преди да си легна изяждах ябълка или малко парче банан. Когато ядях ми ставаше тежко.  И съответно леко, когато не приемах никаква храна“, спомня си още Кристина.

Момичето се топи пред очите на близките си, а лекарите безпомощно вдигат ръце. Поставят диагноза анорексия на нервна почва, но лечението упорито не дава резултат. Кристина се опитва да следва препоръките, но при вида на храна ѝ прилошава. И се потапя изцяло в ученето, за да се разсее - има две висши образования, завършени с отличие.

Но освен това има и пожизнена първа група инвалидност.  И лечение, което сякаш няма край.

Лекарите казват, че за да се върне към стабилен живот, Кристина  трябва да премине минимален праг – от минимум 45 килограма. Но те се оказват огромно предизвикателство за младата жена. Тя все още не успява да ги достигне, въпреки че твърди, че има известен напредък.

"Предстои още дълго лечение. Организмът не приема много неща, не възприема терапиите, на които се подлагам. Вече не мога да се придвижвам на дълги разстояния, използвам инвалидна количка. Истината е, че организмът отхвърля храната не по моя прищявка. Не мога просто да седна и да ям нещо - първо трябва да отпия глътка вода, за да разширя стомаха си. Но дори от първата глътка ме боли“, признава още Кристина.

В свободното от лечение време търси утеха в хобитата си - интересува се от психология, чете, рисува. И като цяло води доста затворен начин на живот.

С днешна дата Кристина казва, че продължава борбата. "Но все още без особен успех, организмът ми е изтощен.“

А на онези, които като нея се борят с анорексията, дава един-единствен съвет - да не забравят, че животът е един и често няма връщане назад. "Няма да имате коса, зъби, няма да можете да ходите сами“, предупреждава тя тези, които са едва в началото на пътя. "И много съжалявам, че всичко се разви така за меn, pi[e ladyzone.bg.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Жени Калканджиева скърби: Стана внезапно, не си празнувах рождени...
08:25 / 23.02.2026
Днес става на 49, но отдавна не сме го гледали по телевизията
20:45 / 22.02.2026
Какво представлява плоскостъпието при деца и покрива ли НЗОК коре...
19:57 / 22.02.2026
Лекар: Метаболитният синдром и инсулиновата резистентност са "под...
15:11 / 22.02.2026
Филм с българско участие спечели ''Сребърна мечка'' за най-добър ...
11:38 / 22.02.2026
Появи се любопитно видео на Лили Иванова от маса в ресторант, хва...
11:29 / 21.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
13:55 / 21.02.2026
Бивш шеф на ДАНС посочи два детайла от Петрохан, които почти никой не забеляза!
Бивш шеф на ДАНС посочи два детайла от Петрохан, които почти никой не забеляза!
19:23 / 21.02.2026
"Саграда Фамилия" достигна връхната си точка 144 години след началото на строителството
"Саграда Фамилия" достигна връхната си точка 144 години след началото на строителството
11:59 / 21.02.2026
Дянков: Съкратете още в понеделник 6 хиляди пенсионери и ще имате 300 милиона евро. Радев го виждам като премиер
Дянков: Съкратете още в понеделник 6 хиляди пенсионери и ще имате 300 милиона евро. Радев го виждам като премиер
11:44 / 21.02.2026
Заради дъждовете затвориха път в Пловдивско
Заради дъждовете затвориха път в Пловдивско
17:59 / 21.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Сблъсък на "Тракия"! Очевидец: Пожарникари извадиха единия шофьор с рязане
Сблъсък на "Тракия"! Очевидец: Пожарникари извадиха единия шофьор с рязане
13:26 / 21.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ 2026
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Три трупа са открити в хижа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: