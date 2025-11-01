ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тя идва в Пловдив в напълно ново амплоа
Събитието ще се състои днес от 16:00 ч. в Епископската базилика на Филипопол в присъствието на авторката.
Ана и Алекс са светска двойка, на която и най-добронамереният би завидял. Те са красиви, успешни в кариерите си, родители на пораснали близнаци. Но под привидно безпроблемния и бляскав живот бушуват неукротими страсти.
Как Ана, професор невролог, стига до манастир край Варна, а появата ѝ отключва серия от самоубийства на монаси? Възможно ли е хорист в самодеен състав да се превърне в пророк? И кой е наследникът, заради чиято съдба в обща кауза се въвличат хора от подземния свят, адвокат и детска писателка? Къде се засрещат наука и мистика?
"Преди ме е нямало" е роман за вътрешната промяна, интимен и честен разказ за любовта, болката, самотата. В него някои може да открият и автобиографични елементи - въпреки изричната уговорка на авторката, че книгата не е за нея. Това е историята на една чувствителна жена, търсеща светлина в собствения си мрак, която приема своята уязвимост, преодолява страховете си и намира път към по-дълбокото разбиране на самата себе си", казва Георги Тошев
Радина Червенова е родена в София. Има висше икономическо образование, но съдбата я отвежда в Българската телевизия. След серия от конкурси започва работа като репортер и водеш, а по-късно и като говорител. В началото на 90-те години става част от новинарския екип на Ефир 2. След закриването на канала е водещ на централната емисия новини "По света и у нас" в продължение на двайсет години. "Преди ме е нямало" е дебютният ѝ роман.
Входът е свободен до заемане на местата.
