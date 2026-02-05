ИЗПРАТИ НОВИНА
09:42
Една 72-годишна жена от Тайван буквално смая интернет, след като се появи в бикини и показа невероятната си стегнатата мускулатура на скорошно състезание по бодибилдинг. Тя доказа, че възрастта е само число и предизвика вълна от възхищение.

Лин Суй-дзу, наричаната още "бодибилдинг баба“ се появи на сцената на турнира за Президентската купа по бодибилдинг в края на 2025 г.

Като баба на петима внуци, тя се състезава в категорията над 70 години и впечатли съдиите и публиката с физика и уверена усмивка.

Преди да стане известна като състезател по бодибилдинг, Лин е работила години наред в специализиран център за хора болни от диабет в столицата на Тайван - Тайпе. В продължение на десетилетия тя е консултирала пациенти как да контролират високото кръвно налягане и захар чрез хранене и физическа активност, но много от тях трудно са спазвали препоръките ѝ, най-често с оправданието, че нямат време.

В отговор на това Лин решила да даде личен пример. Започнала силови тренировки на 69-годишна възраст, първоначално за да се запознае по-добре с "тренировките със съпротивление“, които препоръчвала на възрастните хора. Усилията ѝ бързо дали резултат.

През 2023 г. тя печели трето място на националното първенство по бодибилдинг, а през следващата година – второ място на шампионата на TBFA.

Трансформацията ѝ изумила семейството ѝ, особено петте ѝ внука. "Веднъж, докато бях в банята с малкия си внук, той, виждайки фигурата ми, възкликна: "Жената чудо!“, споделя Лин.

Съпругът ѝ, Чен Биндзян – известен кардиолог, напълно подкрепя фитнес начинанията ѝ.

Възрастната жена започва всяка своя сутрин със силови тренировки. Хранителният ѝ режим е базиран на пълноценни храни с нисък прием на въглехидрати. Поддържа активен начин на живот и чрез йога, бални танци и рисуване.

"Надявам се, че дори в напреднала възраст ще мога да уча хората на моите години, че могат все още да танцуват и да вдигат тежести“, казва тя.

И отбелязва, че много от пациентите ѝ често се оплакват: "Какъв е смисълът да живееш толкова дълго, ако няма какво да правиш?“ В отговор тя ги уверява, че и втората половина на живота все още е дълга и пълна с възможности. "Стига човек да има желание, никога не е късно да научи нещо ново и да обогати тялото, ума и духа си", убедена е тя, цитира ladyzone.bg.


