Популярният бразилски плаж Копакабана се превърна в сцена на шокираща финансова измама. Британски турист бе таксуван със зашеметяващата сума от 1700 евро за обикновен кебап, чиято реална цена била едва 1,75 евро. Случаят е част от мащабна вълна от престъпления чрез манипулирани ПОС устройства, заливаща крайбрежието на Рио де Жанейро.

Според местната полиция, измамникът е променил сумата на терминала в последния момент или е използвал софтуерно модифицирано устройство, което показва една цена, но изтегля значително по-висока сума от банковата сметка.

Капанът на ПОС устройствата

Разследващите обясняват, че туристите често не забелязват малката промяна на екрана или устройството е настроено така, че да прикрива реалната трансакция. "Арестувахме извършителя, който е извършил измама с карта в ущърб на британския гражданин“, съобщиха официално от бразилската полиция.

Не е единичен случай: Царевица за 3450 евро

Случаят с британския турист е само върхът на айсберга. Властите съобщават за още по-абсурдни примери през последните седмици. Аржентински турист е платил близо 3450 евро за една варена царевица с маргарин (нормална цена около 3,5 евро). Колумбиец е бил таксуван с 460 евро за един коктейл "кайпириня“, пише N1.

Как да се предпазим?

С навлизането на дигиталните плащания през 2026 г., измамниците стават все по-изобретателни. Експертите съветват при пътуване в Латинска Америка винаги да проверявате сумата на екрана на терминала лично, преди да доближите картата си. Активирайте незабавни известия (push notifications) от банковото си приложение, за да видите веднага колко е изтеглено. Избягвайте плащания с карта на мобилни търговци по плажа и предпочитайте кеш за малки суми.