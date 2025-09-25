ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Трима българи и украинец заседнаха с яхтата си край частен остров в Гърция
Автор: Николина Александрова 08:06Коментари (0)145
©
В ранните часове на 24 септември, пристанищните власти на Палея Фокея и Лаврио са били уведомени от Единния център за координация на търсенето и спасяването (ЕКСЕД) за засядането на яхта под български флаг с четирима чуждестранни пътници (3 граждани на България и 1 гражданин на Украйна) в морската зона северно от остров Патроклос. това се посочва в дневния бюлетин на гръцката брегова охрана.

На мястото на инцидента е пристигнала патрулна лодка, която е открила заседналата яхта и пътниците й в добро здраве. В района се е отправил и бързоходният кораб, на борда на който се е намирал частен водолаз, който е установил пукнатина без проникване на вода.

От Първи пристанищен отдел Палеа Фокеа на Централната пристанищна администрация Лаврио, който провежда предварителното разследване, забраняват отплаването на плавателния съд до представянето на удостоверение за годност от компетентния корабен инспектор. От инцидента не е установено морско замърсяване, се посочва в бюлетина на гръцките власти.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Съдят Филип Киркоров заради дългове по кредити
23:02 / 24.09.2025
Комар уби милионерска наследница
20:23 / 24.09.2025
Натали Трифонова роди и показа бебе Арън!
11:52 / 24.09.2025
Обявиха още един хедлайнер за "Мидалидаре" през 2026 г.
10:22 / 24.09.2025
Най-мощният тропически циклон в света удари Хонконг: Естествен яз...
08:54 / 24.09.2025
Неочаквана раздяла при Григор Димитров
08:25 / 24.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
11:45 / 23.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
12:30 / 23.09.2025
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
09:40 / 23.09.2025
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Шофьори: Карането на метри зад кола при 140 км/ч може да е последното състезание за някои водачи
Шофьори: Карането на метри зад кола при 140 км/ч може да е последното състезание за някои водачи
09:08 / 24.09.2025
Глобяват ни в Гърция, ако не спазваме странни забрани
Глобяват ни в Гърция, ако не спазваме странни забрани
09:54 / 23.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
Пожари 2025
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: