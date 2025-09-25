Трима българи и украинец заседнаха с яхтата си край частен остров в Гърция

© В ранните часове на 24 септември, пристанищните власти на Палея Фокея и Лаврио са били уведомени от Единния център за координация на търсенето и спасяването (ЕКСЕД) за засядането на яхта под български флаг с четирима чуждестранни пътници (3 граждани на България и 1 гражданин на Украйна) в морската зона северно от остров Патроклос. това се посочва в дневния бюлетин на гръцката брегова охрана.



На мястото на инцидента е пристигнала патрулна лодка, която е открила заседналата яхта и пътниците й в добро здраве. В района се е отправил и бързоходният кораб, на борда на който се е намирал частен водолаз, който е установил пукнатина без проникване на вода.



От Първи пристанищен отдел Палеа Фокеа на Централната пристанищна администрация Лаврио, който провежда предварителното разследване, забраняват отплаването на плавателния съд до представянето на удостоверение за годност от компетентния корабен инспектор. От инцидента не е установено морско замърсяване, се посочва в бюлетина на гръцките власти.