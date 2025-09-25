ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Трима българи и украинец заседнаха с яхтата си край частен остров в Гърция
На мястото на инцидента е пристигнала патрулна лодка, която е открила заседналата яхта и пътниците й в добро здраве. В района се е отправил и бързоходният кораб, на борда на който се е намирал частен водолаз, който е установил пукнатина без проникване на вода.
От Първи пристанищен отдел Палеа Фокеа на Централната пристанищна администрация Лаврио, който провежда предварителното разследване, забраняват отплаването на плавателния съд до представянето на удостоверение за годност от компетентния корабен инспектор. От инцидента не е установено морско замърсяване, се посочва в бюлетина на гръцките власти.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Съдят Филип Киркоров заради дългове по кредити
23:02 / 24.09.2025
Комар уби милионерска наследница
20:23 / 24.09.2025
Натали Трифонова роди и показа бебе Арън!
11:52 / 24.09.2025
Обявиха още един хедлайнер за "Мидалидаре" през 2026 г.
10:22 / 24.09.2025
Най-мощният тропически циклон в света удари Хонконг: Естествен яз...
08:54 / 24.09.2025
Неочаквана раздяла при Григор Димитров
08:25 / 24.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Глобяват ни в Гърция, ако не спазваме странни забрани
09:54 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS