Три зодии ще ринат пари с лопата през новата седмица
09:44
От 18 до 24 август трима представители на зодиакалния кръг ще се окажат в зона на особен финансов късмет. Лунната енергия ще зададе ритъма на предстоящите събития, подтиквайки ви да се доверите на вътрешния си глас, дори ако логиката подсказва друго. През този период може да се наложи да поемете риск - да смените работата си, да започнете собствен бизнес или да инвестирате средства, без да сте 100% сигурни в резултата. Основното е да действате с чувство за изобилие, тогава финансовите възможности ще дойдат сами.

Близнаци

Заслужавате да живеете в изобилие. В сряда, 20 август, Луната среща Венера в Рак, откривайки период, изпълнен с позитивизъм и перспективи. В тези дни може да се появи изкушаващо предложение, което може значително да укрепи финансите ви. Съсредоточете се върху това, което е свързано с дома и личното пространство. То може да бъде инвестиция в жилище, работа от вкъщи или стартиране на собствен проект. Всичко, което правите, за да увеличите доходите си през този период, ще ви донесе радост и чувство за съпричастност, а не умора. Не гонете успеха насила, изберете това, което ви изпълва с енергия и вдъхновение.

Рак

Раци, време е да спрете да криете желанията си. Свикнали сте да държите мечтите си дълбоко в себе си и не винаги сте откровени по финансови въпроси. Но тази седмица ситуацията ще се промени. Луната и Меркурий ще се съединят в Лъв, което означава, че ще има неочаквани възможности и причина да защитите интересите си. Луната ще засили интуицията ви, а Меркурий ще донесе предложения, които си струва да се обмислят. Не се страхувайте от преговори и смело изразявайте условията, които смятате за справедливи. Енергията на Лъв ще ви даде увереност и смелост. Знаехте, че предстоят промени и сега е моментът да действате.

Лъв

Ввреме е за стратегически подход. На 24 август Новолунието в Дева ще даде мощен тласък на финансовото обновление. Девата символизира планирането, вниманието към детайлите и способността да се лекуват стари "парични“ рани. Това Новолуние е специално - първото от двете в Дева, а второто, на 21 септември, ще съвпадне със слънчево затъмнение. Сезонът на Девата започва на 22 август и е важно да зададете посоката на действията си. Работете за бъдещето, доверете се на интуицията си и бъдете готови да видите първите резултати по-близо до есента. Енергията на тези седмици ще помогне за съживяване на финансовата ви сфера, но Вселената се нуждае от време, за да сглоби цялостната картина.







