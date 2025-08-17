ЗАРЕЖДАНЕ...
|Три зодии ще ринат пари с лопата през новата седмица
Близнаци
Заслужавате да живеете в изобилие. В сряда, 20 август, Луната среща Венера в Рак, откривайки период, изпълнен с позитивизъм и перспективи. В тези дни може да се появи изкушаващо предложение, което може значително да укрепи финансите ви. Съсредоточете се върху това, което е свързано с дома и личното пространство. То може да бъде инвестиция в жилище, работа от вкъщи или стартиране на собствен проект. Всичко, което правите, за да увеличите доходите си през този период, ще ви донесе радост и чувство за съпричастност, а не умора. Не гонете успеха насила, изберете това, което ви изпълва с енергия и вдъхновение.
Рак
Раци, време е да спрете да криете желанията си. Свикнали сте да държите мечтите си дълбоко в себе си и не винаги сте откровени по финансови въпроси. Но тази седмица ситуацията ще се промени. Луната и Меркурий ще се съединят в Лъв, което означава, че ще има неочаквани възможности и причина да защитите интересите си. Луната ще засили интуицията ви, а Меркурий ще донесе предложения, които си струва да се обмислят. Не се страхувайте от преговори и смело изразявайте условията, които смятате за справедливи. Енергията на Лъв ще ви даде увереност и смелост. Знаехте, че предстоят промени и сега е моментът да действате.
Лъв
Ввреме е за стратегически подход. На 24 август Новолунието в Дева ще даде мощен тласък на финансовото обновление. Девата символизира планирането, вниманието към детайлите и способността да се лекуват стари "парични“ рани. Това Новолуние е специално - първото от двете в Дева, а второто, на 21 септември, ще съвпадне със слънчево затъмнение. Сезонът на Девата започва на 22 август и е важно да зададете посоката на действията си. Работете за бъдещето, доверете се на интуицията си и бъдете готови да видите първите резултати по-близо до есента. Енергията на тези седмици ще помогне за съживяване на финансовата ви сфера, но Вселената се нуждае от време, за да сглоби цялостната картина.
