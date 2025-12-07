Три витамина, чийто дефицит може да наруши здравето на мозъкa

© Въпреки че понякога си мислим, че бихме предпочели да "изключим мозъка си“ за един ден, той никога не спира да работи и непрекъснато изразходва енергия, обработва информация и управлява настроението, паметта и фокуса. Ето защо той зависи от постоянно снабдяване с хранителни вещества, включително витамини, за да остане остър и стабилен. Когато липсват ключови витамини, умствената функция намалява, което може да доведе до проблеми с паметта, промени в настроението и повишен риск от когнитивен спад.



Добрата новина е, че много от тези рискове могат да бъдат намалени чрез диета, слънчева светлина и внимателно използвани добавки. Според различни проучвания, това са витаминните дефицити, които пряко влияят на здравето на мозъка.



Витамини от група В (B12, B9, B6)



Витамините B12, фолат (B9) и B6 са сред най-изследваните хранителни вещества в областта на психичното здраве. Те участват във формирането на ДНК, регенерацията на нервите и регулирането на хомоцистеина, молекула, свързана с ускореното стареене на мозъка. Изследванията показват , че възрастните хора с по-висок прием на витамини B6 и B12 имат по-добър обем на мозъка, а липсата на тези витамини е свързана с когнитивни затруднения и депресия, особено при хора с психиатрични заболявания.



Мета-анализите също така показват , че дългосрочният и ранен прием на тези витамини може да забави когнитивния спад. Резултатите обаче не винаги са напълно последователни, но експертите са съгласни, че поддържането на здравословни нива на витамини от група В подпомага здравето на мозъка, пише Times of India, цитиран от index.hr.



Витамин D



Витамин D е най-известен с ролята си за укрепване на костите, но все повече доказателства свързват дефицита му с възпаление в мозъка, лоша памет и по-висок риск от деменция. Той също така играе роля в растежа на невроните, производството на невротрансмитери и имунните процеси в мозъка. Когато е в дефицит, мозъкът става по-уязвим към стрес, промени в настроението и когнитивен спад.



Цинк и мозъчна функция



Въпреки че не е витамин, цинкът е основен минерал, свързан с ученето, настроението и умствената енергия. Дефицитът на цинк е свързан с обучителни трудности, раздразнителност, умора и дори депресивни симптоми. Цинкът подпомага работата на невротрансмитерите и здравето на невроните, така че дори малки отклонения могат да повлияят на умствените функции.



Омега-3 мастни киселини



Омега-3 мастните киселини, особено DHA, са от съществено значение за структурата и функцията на мозъчните клетки. DHA съставлява голяма част от мембраната на невроните, като позволява предаването на сигнали и защитава нервните клетки. Изследванията показват, че комбинацията от ниски нива на B12 и омега-3 мастни киселини може да увеличи риска от когнитивен спад, което прави тези хранителни вещества особено важни за мозъка.



Прости начини за намаляване на риска



Много витаминни дефицити могат да бъдат коригирани с малки промени: диета, богата на B12 (риба, яйца, млечни продукти или обогатени растителни варианти), фолат (зелени листни зеленчуци, боб, ядки) и B6 (нахут, сьомга, пилешко месо). Краткото излагане на слънчева светлина естествено повишава нивата на витамин D и добавките трябва да се приемат само по лекарско предписание, особено след като високите дози витамин D или недостатъчният прием на B-комплекс могат да бъдат рискови.



Цинкът може да се получи от месо, боб, ядки и пълнозърнести храни, но не се препоръчват големи дози без наблюдение. Редовните проверки на витамин B12, фолат и D помагат за своевременно откриване на дефицити, а качественият сън, намаляването на стреса и физическата активност допълнително подпомагат здравето на мозъка.



Кога да посетите лекар



Ако изпитвате постоянни проблеми с паметта, промени в настроението или необичайна умора, може да е полезно да обмислите изследване на витамини. Недостигът на витамин B12 и фолат може да бъде едва доловим, но ранната диагностика може да помогне за предотвратяване на дългосрочни проблеми. Също така не е препоръчително да приемате високи дози витамини самостоятелно - изследването и консултацията с лекар или диетолог са най-добрият начин за установяване на безопасен и ефективен план за прием на добавки