Пазарът е залят с този зеленчук, цената му е приемлива, а рецептите – бързи и лесни. Говоря за карфиола, нисковъглехидратна алтернатива, като основа за крем супи, дори като "ориз" или тесто за пица. Освен универсален в кухнята, карфиолът е и изключително полезен. На първо място е нискокалоричен – около 25 kcal на 100 г, но е богат на хранителни вещества:– Витамин C– Витамин K– Фолиева киселина– Фибри– Антиоксиданти (включително глюкозинолати и изотиоцианати)Благодарение на високото съдържание на фибри, карфиолът стимулира чревната перисталтика и създава усещане за ситост. Витамин C в него подпомага естествената защита на организма, особено в сезоните на вирусни инфекции. Карфиолът често се използва като заместител на ориз или картофи при хора, които ограничават въглехидратите. Съдържащите се съединения в кръстоцветните зеленчуци се свързват с понижаване на оксидативния стрес.Преди да започнем да го готвим,ще ви подскаже и как да изберете правилно този зеленчук на сергията. Свежият карфиол има: стегната бяла глава исвежи зелени листа. Избягвайте карфиол с тъмни петна или меки участъци.Ето и три лесни и изпитани отрецепти с карфиолНеобходими продукти:1 средно голям карфиол2–3 скилидки чесън3 с.л. зехтин50 г настърган пармезансол, черен пиперПриготвяне:Нарежи карфиола на розички, смеси със зехтина и ситно нарязания чесън. Подреди в тава и печи на 200°C около 20–25 минути. Поръси с пармезан и върни за още 5 минути до златиста коричка.Необходими продукти:1 карфиол1 малък картоф (по желание, за плътност)1 глава лук1 с.л. масло800 мл зеленчуков бульонщипка индийско орехчеПриготвяне:Задуши лука в масло, добави нарязания карфиол и картоф. Залей с бульона и вари до омекване. Пасирай до гладка текстура, овкуси с индийско орехче.Настържи суров карфиол на едро ренде или го смели в блендер до структура на ориз. Задуши за 5–7 минути в тиган със зехтин и малко сол. Подходящ е като гарнитура към месо или зеленчуци.