|Това е най-романтичното място за Свети Валентин
Но кой е най-романтичният град от всички? Очаквано това е Париж. Точно така, според Time Out това е топ дестинацията за Свети Валентин в Европа тази година. Кои сме ние, че да пренебрегваме официалния Град на любовта?
"Този град е магически през всеки сезон, от лято, прекарано в разходки из артистичния квартал Монпарнас, до свежи есенни разходки покрай Сена“, казва Индия-Джейн Трейнор, писателка на Time Out, която е пътувала до градове по целия свят. "Очаквайте вечери на свещи в ресторанти със звезди Мишлен, гледайте как блещукащите светлини осветяват Айфеловата кула или се потопете в културата на града в Лувъра и музея д'Орсе.“
Музеят на романтичния живот в града ще отвори отново врати на Свети Валентин с изложба за пионерската работа на Пол Юе във френската романтична живопис, но не забравяйте да посетите и Le mur des je t’aime (или стената "Обичам те“), където тези три думи са написани на 250 различни езика, пише businessnovinite.bg.
След това е въпросът къде да отседнете. Ако имате средства, направете всичко възможно и резервирайте стая в Hôtel Plaza Athénée, който се гордее с разкошен интериор и гледка към Айфеловата кула.
Кои бяха най-популярните дестинации през 2025 г.?
Уелнес, приключенския туризъм и екотуризъмът отбелязаха силен интерес
Други места в списъка с романтични градове на са дестинации като Верона, Атина и Берген. В Италия има твърде много красиви места, за да ги споменем, но ако можем да предложим само едно, това би била Верона, мястото на действие на "Ромео и Жулиета“ на Шекспир – какво може да бъде по-романтично? Въпреки трагичния край на историята им, този град на влюбени, чиито звезди са кръстосани, обещава древни забележителности и уютни заведения за хранене. Освен това е лесно еднодневно пътуване от Венеция, така че защо да не убиете два (любовни) заека с един куршум? Не пропускайте да посетите Къщата на Жулиета, за да видите известния ѝ балкон – легендата разказва, че докосването на статуята на Жулиета тук ще ви донесе късмет в любовта, пише
Ако наистина искате да се отдадете на вълнуващи събития, Берген ще ви впечатли от други романтични дестинации, особено ако празнувате нещо специално. Когато сезоните се сменят, Берген се превръща в зимна приказка, с ярко оцветени дървени къщи, разпръснати по пристанището. Но истинската атракция е Северното сияние, което създава невероятен фон за всяко предложение за брак. Добавете романтични зимни преживявания като езда на елени, сауни и каране на шейни с хъски, да не говорим за уютни дървени колиби в гората, и ще имате почивка, която любимият ви човек никога няма да забрави.
