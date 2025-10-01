ИЗПРАТИ НОВИНА
Топ 4 начина да преведеш криптовалути по банкова сметка в евро
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:39
©
виж галерията
Криптовалутите вече не са само инвестиция, а и практичен инструмент за управление на личните финанси. Все повече хора ги използват, за да захранват банковите си сметки и да плащат за ежедневни разходи по традиционен начин. Най-често става дума за преводи в евро чрез системата SEPA – стандарт в Европейския съюз, достъпен и за България.

Много потребители обаче се чудят как най-бързо и евтино да прехвърлят средствата си от крипто в банка. Възможностите са няколко – от специални приложения с личен IBAN, през класически борси, до финтех решения, които комбинират крипто и традиционни валути.

В тази статия ще разгледаме 4-те най-добри начина да преведеш криптовалути към банкова сметка в евро. На първо място поставяме Trustee Plus, което се откроява с опцията за личен IBAN и мигновена обмяна на крипто в евро – без посредници.

Как работи процесът: кrypto → euro → банков превод?

Преводът на криптовалути към банкова сметка не става директно – банките не приемат BTC, ETH или USDC. Затова процесът изглежда така:

- Продажба на криптовалута – в приложение, на борса или във финтех платформа продаваш активите си срещу евро.

- Обмяна във фиат – получените средства се появяват като салдо в евро в същата услуга.

- Банков превод – евро се изпращат към твоята сметка чрез SEPA, както при стандартен междубанков превод.

В модерни приложения като Trustee Plus целият процес отнема няколко минути, докато на борсите може да продължи 1–2 дни.

Ключови фактори при избора на метод:

- такси за обмяна и превод,

- време за изпълнение

- удобство и сигурност (мобилно приложение vs. пълна борса).

Най-добрите начини да преведеш криптовалути в евро

Trustee Plus – най-бързото и удобно решение с личен IBAN

Trustee Plus предлага уникалната възможност да си генерираш собствен IBAN в евро, напълно интегриран с крипто портфейла ти. Това е почти като лична банкова сметка в евро, от която можеш да изпращаш и получаваш SEPA преводи.

Обмяна на криптовалути в приложението

Всичко се случва на едно място – без борси, допълнителни портфейли или посредници. Достатъчно е да избереш криптовалута (BTC, ETH, USDC, SOL, XRP и други) и да я обмениш срещу евро. Целият процес работи 24/7 и отнема само някол
©
ко секунди. Обменените средства веднага се появяват по салдото ти в евро, готови за използване.

IBAN за преводи по SEPA

Благодарение на собствен IBAN номер, потребителят може както да изпраща преводи (например за наем, услуги, онлайн покупки), така и да получава средства от приятели, клиенти или бизнес партньори. За банката такъв трансфер изглежда като обикновен SEPA превод – няма значение, че средствата първоначално са били в криптовалути.

Практически пример

Представи си, че трябва да платиш 500 EUR за наем на апартамент. В приложението продаваш 550 USDC, средствата веднага се конвертират в евро и се появяват по салдото в Trustee Plus. След няколко минути можеш да изпратиш SEPA превод към IBAN-а на наемодателя. Цялата операция отнема под 10 минути и не изисква превеждане на средства през борси.

Инструкция стъпка по стъпка – как да преведеш крипто към IBAN в Trustee Plus

Стъпка 1: Обмяна на криптовалута в евро

- Натисни бутона "Обмяна“ в приложението.

- Избери криптовалутата, която искаш да продадеш, и за целева валута посочи EUR.

- Въведи сумата (или използвай бързите опции: 25%, 50%, 75%, 100%).

- Потвърди транзакцията – еврото веднага ще се появи в баланса ти.

Стъпка 2: Изпращане на евро чрез SEPA превод

- От началния екран избери "Превод“.

- Задай валута EUR.

-
©
Избери метод "Банков превод (IBAN)“.

- Въведи данните на твоята банкова карта или IBAN на получателя и запази.

- Избери запазените данни, въведи сумата и потвърди превода.

- Провери детайлите и финализирай транзакцията.

Важно: SEPA преводи са достъпни само за верифицирани потребители.

Защо Trustee Plus е №1

Максимално удобство – всичко в едно приложение, от обмяната до превода.

Бързо изпълнение – продажбата на криптовалута и преводът отнемат общо само няколко минути.

Без посредници – няма нужда от борса и чакане за теглене.

Универсалност – идеално решение както за частни лица, така и за фрийлансъри, които получават плащания в евро.

Trustee Plus получи висока оценка и от експертите. Реномираното крипто медиа Incrypted го отличи в годишната си класация като най-добрия крипто портфейл в Източна Европа. Това е доказателство, че решението е не само удобно за потребителите, но и ценено от професионалната общност.

Крипто борси (Coinbase, Kraken)

Класическият начин – превод чрез криптоборса

Класическият и все още популярен начин за прехвърляне на криптовалути към банкова сметка в евро е използването на криптоборса. Платформи като Coinbase или Kraken позволяват да продадеш дигитални активи и да изтеглиш средствата във фиатна валута директно към сметка в системата SEPA.

Процесът на повечето борси изглежда сходно: потребителят продава криптовалута (напр. BTC или ETH) срещу евро, след което подава заявка за теглене към посочен IBAN номер. Обикновено парите пристигат по сметката в рамките на 1–2 работни дни.

Плюсове:

- висока ликвидност и богат избор от криптовалути;

- стабилни и регулирани платформи;

- възможност за ползване на други борсови услуги.

Минуси:

- по-дълго време за обработка на преводите в сравнение с мобилните приложения;

- по-високи такси за теглене;

- необходимост от работа с пълен борсов интерфейс, който може да е по-сложен за начинаещи.

За хората, които така или иначе държат активите си на борси, този метод е естествен избор. Но за потребители, които търсят скорост и удобство, Trustee Plus остава по-практично решение.

Revolut с крипто функция

Revolut е едно от най-популярните финансови п
©
риложения в Европа, включително и в България. Макар да не е класически крипто портфейл, то позволява покупка, продажба и съхранение на избрани криптовалути. Важното е, че средствата могат лесно да бъдат обменени в евро и преведени към банкова сметка чрез SEPA.

Процесът е прост: потребителят продава своите криптовалути директно в приложението на Revolut, а получените евро веднага се прехвърлят към основното му салдо. След това може да се нареди SEPA превод към произволен IBAN. Всичко се случва изцяло мобилно и обикновено трае един работен ден.

Плюсове:

- много прост и интуитивен интерфейс;

- бърз обмен на крипто в евро без напускане на приложението;

- широко достъпно решение – Revolut работи с почти всички банки в Европа.

Минуси:

- ограничен контрол върху криптовалутите – често липсва възможност за теглене към външен портфейл;

- по-високи такси и по-неизгодни курсове в сравнение с крипто-дедикирани приложения;

- поддържа само ограничен набор от криптовалути.

Revolut е подходящо като удобно и бързо решение за начинаещи или за хора, които вече използват приложението в ежедневието си.

Финтех приложения (напр. Wirex)

На пазара има и финтех приложения, които комбинират функции на крипто портфейл с класически банкови услуги. Добър пример е Wirex, достъпно и за потребители в България.

Wirex позволява да съхраняваш криптовалути, да ги обменяш в евро и да изпращаш преводи през SEPA. Процесът е подобен на други решения: първо продаваш крипто в приложението за евро, след което можеш да преведеш средствата към своя IBAN в банка.

Плюсове:

- поддържа много криптовалути и фиатни валути;

- възможност за извършване на SEPA преводи;

- допълнителни предимства, като cashback в токени WXT.

Минуси:

- по-малко популярно решение в сравнение с Trustee Plus или Revolut;

- изисква допълнителна настройка и верификация;

- интерфейсът е по-малко интуитивен за начинаещи.

Wirex може да бъде интересна алтернатива, особено за хора, които търсят допълнителни програми за лоялност или гъвкавост при избора на валути. В ежедневната употреба в България обаче по-рядко може да се конкурира с простотата и удобството на Trustee Plus.

Превеждането на криптовалути в евро вече не е сложно. През 2026 г. българските потребители имат избор – от борси, през Revolut, до финтех приложения.

Заключение

Все пак най-балансираното решение остава Trustee Plus:

- собствен IBAN,

- мигновена обмяна,

- преводи без посредници,

- удобство за ежедневни плащания или бизнес разходи.

С Trustee Plus крипто и традиционните финанси работят рамо до рамо – бързо, сигурно и удобно.







Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

