|Той остана 67 години в хотел и плати 2,5 млн. долара
Както започнало като удобство, така постепенно се превърнало в начин на живот. За Льо Бон ритъмът на ежедневието в хотелската стая заменил нуждата от традиционно жилище. Подноси от рум-сервиз, внимание от консиержа и постоянният фон на парижкия хотел съставлявали ежедневието му. Персоналът се сменял през десетилетията, но присъствието на Льо Бон оставало неизменно – той станал част от историята на хотела.
Докато други гости идвали и си отивали, времето минавало и градът се променял, Жан льо Бон оставал. Когато най-накрая се оттеглил през 2024 г., той е прекарал впечатляващите 67 последователни години в един и същ хотел – престой, който се нарежда сред най-дългите в историята. Според данни, общата му сметка надвишавала 2,5 милиона щатски долара, което отразява десетилетия на настаняване, услуги и луксозен живот в един от най-престижните адреси в Париж.
Гранд хотел, вече известен като InterContinental Paris Le Grand е емблематичен луксозен хотел в центъра на Париж с изглед към Операта Гарние. Открит през 1862 г., той се слави със своята елегантна архитектура, богато обзаведени стаи и историческа атмосфера, която привлича известни личности, туристи и бизнес гости от цял свят, пише businessnovinite.bg.
