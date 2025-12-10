ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Тихомир каза за Натали и Виктория
Тихомир Литов беше една от най-коментираните фигури на финала на "Ергенът: Любов в рая“. Той напусна предаването с празни ръце, след като не успя да хване ръката на Натали. А тя прие пръстен от Орлин, към когото започна да изпитва симпатии още в началото на предаването.
Въпреки тази развръзка, самият Тихомир признава, че сърцето му е трепнало само за една дама от предаването.
Тихомир не се опитва да крие, че Натали е била жената, която наистина е успяла да привлече вниманието му. На въпрос коя е тя, отговорът му е повече от красноречив.
"Натали, Натали, Натали. Наистина имах чувства към нея“, признава ергенът.
Той признава, че е имал чувства към нея, но "разбрах в последствие, че няма да станат нещата“, споделя той.
Тихомир смята, че отношенията между двамата с Натали е можело да се развият по друг начин, ако подходът му още от самото начало е бил по-различен.
След предаването Тихомир не поддържа приятелски отношения с Виктория, с който в "Ергенът: Любов в рая“ се бяха разбрали да играят стратегически заедно. Той я определя като прекрасна, грижовна и много добра жена, но симпатиите му спират то това ниво. Той подчертава, че към Виктория никога не е имал чувства, освен приятелски, пише Ladyzone.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2540
|предишна страница [ 1/424 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Нов сериал ще предложи нещо, което досега не се е случвало в бълг...
12:23 / 10.12.2025
Празник е! Ето кои българи имат имен ден!
08:09 / 10.12.2025
Приключи най-пошлото предаване в родния ефир
13:15 / 09.12.2025
Слави Трифонов с уникален подарък за рождения ден на Софи Маринов...
12:46 / 09.12.2025
Нови правила за праха от спирачки и гуми
11:58 / 09.12.2025
Ускорен пулс: Защо се случва и кога е сигнал, че тялото ни предуп...
22:17 / 08.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сринаха до основи емблематичен хотел
18:51 / 09.12.2025
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS