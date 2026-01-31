ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Те празнуват впечатляващите 80 години съвместен живот – рядък юбилей
Автор: Екип Plovdiv24.bg 07:51Коментари (0)246
©
Във времена, в които дългият брак все по-често изглежда като мираж, една двойка доказва, че любовта, търпението и взаимното уважение могат да устоят цели 8 десетилетия. Бил и Беатрис Джоунс от Калифорния празнуват впечатляващите 80 години съвместен живот – рядък юбилей, който малцина достигат. 

"Да даваш и да приемаш другия. И никога, ама никога не си лягайте ядосани,“ споделя Беатрис, когато ги питат каква е тайната на дългия и щастлив брак.

"Работете върху проблемите, преди да си легнете,“ допълва тя. "На следващия ден всичко тежи повече.“ 

 

Беатрис наскоро навършва 99 години, а Бил ще отпразнува своя 99-и рожден ден през април. За тях успешният брак не се крепи на грандиозни жестове, а на ежедневни компромиси, грижа и готовност да се изслушват. Осем десетилетия заедно означават смях и радост, но и трудни моменти, преодолени рамо до рамо.

"80 години брак — това е дълъг път,“ казва Беатрис. "Ние сме истински благословени.“

Двамата са заедно от 23 декември 1945 г., а през януари тази година отпразнуваха изключително редкия юбилей, известен като Дъбова сватба – символ на дълголетие, стабилност и дълбока връзка.

Годишнината е толкова рядко срещана, че Бил и Беатрис стават първата двойка в окръг Мадера и едва четвъртата в щата Калифорния, която го отбелязва.

По този повод те са официално почетени по време на събитие в дома за възрастни хора, където живеят и където получават специална прокламация от окръжния съветник Роб Пойтрес. В нея се казва:

 

"Осемдесет години смях, сълзи, тайни и безусловна любов. Два живота, свързани със съюз, който времето не успя да разруши.“

Дъбовата сватба отбелязва изключителната 80-та годишнина от брака. Тъй като дъбът символизира сила, дълголетие и здраве, подаръците обикновено включват предмети от дъбово дърво, дървени изделия, символизиращи здравина, или традиционни подаръци, подчертаващи трайността на връзката, като семейна реликва или стойностни предмети, пише ladyzone.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Краят на януари слага край на проблемите на три зодии
07:32 / 31.01.2026
Почина актрисата, изиграла майката от "Сам вкъщи"
21:28 / 30.01.2026
27-годишна жена: Хората ме наричат маймуна и казват, че приличам ...
16:14 / 30.01.2026
Клиничен психолог от Пловдив посочи голяма опасност за децата ни
14:47 / 30.01.2026
Магърдич Халваджиян: Това наше момче, което много харесвам, може ...
12:22 / 30.01.2026
Много богат българин и известен масон днес става на 74
12:50 / 30.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Икономист: Чака ни много по-тежка криза от 2008 г. Доларът ще се срине и ще бъде заменен със злато
Икономист: Чака ни много по-тежка криза от 2008 г. Доларът ще се срине и ще бъде заменен със злато
12:30 / 29.01.2026
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
09:47 / 29.01.2026
Проф. Драганов: 7 евро за капучино не са много, народът вече има повече пари
Проф. Драганов: 7 евро за капучино не са много, народът вече има повече пари
17:16 / 29.01.2026
"Еконт": Спираме пощенските услуги
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Почина Деян Мендев
Почина Деян Мендев
13:10 / 30.01.2026
Пионка на Титюков: Шефката на социалните в Пловдив е в тежки схеми и със скъпо "Бентли"!
Пионка на Титюков: Шефката на социалните в Пловдив е в тежки схеми и със скъпо "Бентли"!
10:34 / 30.01.2026
Шефката на салона за красота, в който камери снимаха секс с нея, изчезна от Бургас
Шефката на салона за красота, в който камери снимаха секс с нея, изчезна от Бургас
22:14 / 29.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Пловдив - с най-мръсен въздух в ЕС
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: