|Те празнуват впечатляващите 80 години съвместен живот – рядък юбилей
"Да даваш и да приемаш другия. И никога, ама никога не си лягайте ядосани,“ споделя Беатрис, когато ги питат каква е тайната на дългия и щастлив брак.
"Работете върху проблемите, преди да си легнете,“ допълва тя. "На следващия ден всичко тежи повече.“
Беатрис наскоро навършва 99 години, а Бил ще отпразнува своя 99-и рожден ден през април. За тях успешният брак не се крепи на грандиозни жестове, а на ежедневни компромиси, грижа и готовност да се изслушват. Осем десетилетия заедно означават смях и радост, но и трудни моменти, преодолени рамо до рамо.
"80 години брак — това е дълъг път,“ казва Беатрис. "Ние сме истински благословени.“
Двамата са заедно от 23 декември 1945 г., а през януари тази година отпразнуваха изключително редкия юбилей, известен като Дъбова сватба – символ на дълголетие, стабилност и дълбока връзка.
Годишнината е толкова рядко срещана, че Бил и Беатрис стават първата двойка в окръг Мадера и едва четвъртата в щата Калифорния, която го отбелязва.
По този повод те са официално почетени по време на събитие в дома за възрастни хора, където живеят и където получават специална прокламация от окръжния съветник Роб Пойтрес. В нея се казва:
"Осемдесет години смях, сълзи, тайни и безусловна любов. Два живота, свързани със съюз, който времето не успя да разруши.“
Дъбовата сватба отбелязва изключителната 80-та годишнина от брака. Тъй като дъбът символизира сила, дълголетие и здраве, подаръците обикновено включват предмети от дъбово дърво, дървени изделия, символизиращи здравина, или традиционни подаръци, подчертаващи трайността на връзката, като семейна реликва или стойностни предмети, пише ladyzone.
