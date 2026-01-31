Те празнуват впечатляващите 80 години съвместен живот – рядък юбилей

© Във времена, в които дългият брак все по-често изглежда като мираж, една двойка доказва, че любовта, търпението и взаимното уважение могат да устоят цели 8 десетилетия. Бил и Беатрис Джоунс от Калифорния празнуват впечатляващите 80 години съвместен живот – рядък юбилей, който малцина достигат.



"Да даваш и да приемаш другия. И никога, ама никога не си лягайте ядосани,“ споделя Беатрис, когато ги питат каква е тайната на дългия и щастлив брак.



"Работете върху проблемите, преди да си легнете,“ допълва тя. "На следващия ден всичко тежи повече.“







Беатрис наскоро навършва 99 години, а Бил ще отпразнува своя 99-и рожден ден през април. За тях успешният брак не се крепи на грандиозни жестове, а на ежедневни компромиси, грижа и готовност да се изслушват. Осем десетилетия заедно означават смях и радост, но и трудни моменти, преодолени рамо до рамо.



"80 години брак — това е дълъг път,“ казва Беатрис. "Ние сме истински благословени.“



Двамата са заедно от 23 декември 1945 г., а през януари тази година отпразнуваха изключително редкия юбилей, известен като Дъбова сватба – символ на дълголетие, стабилност и дълбока връзка.



Годишнината е толкова рядко срещана, че Бил и Беатрис стават първата двойка в окръг Мадера и едва четвъртата в щата Калифорния, която го отбелязва.



По този повод те са официално почетени по време на събитие в дома за възрастни хора, където живеят и където получават специална прокламация от окръжния съветник Роб Пойтрес. В нея се казва:







"Осемдесет години смях, сълзи, тайни и безусловна любов. Два живота, свързани със съюз, който времето не успя да разруши.“



Дъбовата сватба отбелязва изключителната 80-та годишнина от брака. Тъй като дъбът символизира сила, дълголетие и здраве, подаръците обикновено включват предмети от дъбово дърво, дървени изделия, символизиращи здравина, или традиционни подаръци, подчертаващи трайността на връзката, като семейна реликва или стойностни предмети, пише ladyzone.