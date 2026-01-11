ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Те двамата са истински приятели и никога любовници
По време на годишните награди WWD Style Awards 2026, посветени на модата, стила и влиянието в индустрията, 59-годишният модел разказва за приятелството си с Джордж Клуни - и как то се е съхранило през годините.
Крауфорд е омъжена за Ранде Гербер, който е един от най-близките приятели на Клуни от дълги години.
"Когато за първи път срещнах Джордж, той беше истински пример за 'вечния ерген'. И твърдеше, че никога нямаше да се ожени“, споделя тя. "Но когато се запозна с Амал, сякаш стана друг човек – усети, че тя е единствената и изведнъж започна да говори за брак, дори за деца. Беше забавно да се види това. Просто при него нещата се случиха малко по-късно, но пък сега е напълно отдаден баща и съпруг. Страхотен е!“
Джордж (64 г.) и Ранде (63 г.) са приятели от десетилетия и заедно с предприемача в сферата на недвижимите имоти Майк Мелдман основават през 2013 г. компанията за текила Casamigos Tequila. През 2017 г. те продават марката за 1 милиард долара, но остават публично ангажирани с нейния маркетинг.
И до днес Синди и Ранде поддържат близки отношения със семейство Клуни. Четиримата често са виждани заедно на бляскави събития – и е повече от очевидно, че се чувстват прекрасно във взаимната си компания.
Джордж се запознава с Амал през 2013 г., след като са представени един на друг от общ приятел. "Беше една луда случайност. Наш общ приятел ми каза: "Ще мина да те видя. И мога ли да доведа една приятелка?“ А аз казах: "Разбира се“, спомня си Джордж, разказвайки за първата среща в предаването My Next Guest Needs No Introduction с Дейвид Летърман през 2018 г.
"А най-забавното бе, че родителите ми бяха на гости тази вечер, така че ние просто си говорихме и останахме будни цяла нощ“, добави той. Двамата сключват брак още следващата година - в Италия през септември 2014 г., припомня Ladyzone
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2934
|предишна страница [ 1/489 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Една зодия много ще реве днес
07:00 / 11.01.2026
НИМХ: Бъдете внимателни и бъдете готови за виелици
06:50 / 11.01.2026
Голям празник е днес. Много българи черпят за имен ден
06:40 / 11.01.2026
Дъщерята на Жени Живкова за пръв път показа най-новия член на фам...
17:06 / 10.01.2026
Любимата певица на цяла България днес става на 63!
14:05 / 10.01.2026
В Пловдив се роди наследничката на Маргините Марая Месропян
10:25 / 10.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
13:53 / 10.01.2026
Ралица Скорчева: Уискито е най-застрашено от въвеждането на еврото у нас
22:15 / 09.01.2026
Участник от "Игри на волята" ще става татко
12:28 / 09.01.2026
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
09:30 / 10.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS