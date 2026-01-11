ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Те двамата са истински приятели и никога любовници
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:58Коментари (0)278
©
Повечето хора смятат, че в Холивуд място за истински приятелски отношения няма – както няма и дълготрайни връзки. Бившият супермодел Синди Крауфорд обаче абсолютно опровергава това погрешно схващане.

По време на годишните награди WWD Style Awards 2026, посветени на модата, стила и влиянието в индустрията, 59-годишният модел разказва за приятелството си с Джордж Клуни - и как то се е съхранило през годините.

Крауфорд е омъжена за Ранде Гербер, който е един от най-близките приятели на Клуни от дълги години.

 

"Когато за първи път срещнах Джордж, той беше истински пример за 'вечния ерген'. И твърдеше, че никога нямаше да се ожени“, споделя тя. "Но когато се запозна с Амал, сякаш стана друг човек – усети, че тя е единствената и изведнъж започна да говори за брак, дори за деца. Беше забавно да се види това. Просто при него нещата се случиха малко по-късно, но пък сега е напълно отдаден баща и съпруг. Страхотен е!“

Джордж (64 г.) и Ранде (63 г.) са приятели от десетилетия и заедно с предприемача в сферата на недвижимите имоти Майк Мелдман основават през 2013 г. компанията за текила Casamigos Tequila. През 2017 г. те продават марката за 1 милиард долара, но остават публично ангажирани с нейния маркетинг.

И до днес Синди и Ранде поддържат близки отношения със семейство Клуни. Четиримата често са виждани заедно на бляскави събития – и е повече от очевидно, че се чувстват прекрасно във взаимната си компания.

Джордж се запознава с Амал през 2013 г., след като са представени един на друг от общ приятел. "Беше една луда случайност. Наш общ приятел ми каза: "Ще мина да те видя. И мога ли да доведа една приятелка?“ А аз казах: "Разбира се“, спомня си Джордж, разказвайки за първата среща в предаването My Next Guest Needs No Introduction с Дейвид Летърман през 2018 г.

 

"А най-забавното бе, че родителите ми бяха на гости тази вечер, така че ние просто си говорихме и останахме будни цяла нощ“, добави той. Двамата сключват брак още следващата година - в Италия през септември 2014 г., припомня Ladyzone


Още по темата: общо новини по темата: 2934
11.01.2026 »
11.01.2026 »
11.01.2026 »
11.01.2026 »
11.01.2026 »
11.01.2026 »
предишна страница [ 1/489 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Една зодия много ще реве днес
07:00 / 11.01.2026
НИМХ: Бъдете внимателни и бъдете готови за виелици
06:50 / 11.01.2026
Голям празник е днес. Много българи черпят за имен ден
06:40 / 11.01.2026
Дъщерята на Жени Живкова за пръв път показа най-новия член на фам...
17:06 / 10.01.2026
Любимата певица на цяла България днес става на 63!
14:05 / 10.01.2026
В Пловдив се роди наследничката на Маргините Марая Месропян
10:25 / 10.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
13:53 / 10.01.2026
Ралица Скорчева: Уискито е най-застрашено от въвеждането на еврото у нас
Ралица Скорчева: Уискито е най-застрашено от въвеждането на еврото у нас
22:15 / 09.01.2026
Участник от "Игри на волята" ще става татко
Участник от "Игри на волята" ще става татко
12:28 / 09.01.2026
3170 евро месечно става минималната заплата за педагозите в детските градини в Австрия
3170 евро месечно става минималната заплата за педагозите в детските градини в Австрия
12:30 / 09.01.2026
Шефът на Кауфланд: Между 2 и 5 януари ние бяхме най-големият "банкомат" в страната
Шефът на Кауфланд: Между 2 и 5 януари ние бяхме най-големият "банкомат" в страната
17:24 / 09.01.2026
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
09:30 / 10.01.2026
Извънредно съобщение от големите банки в България във връзка с въвеждането на еврото и периода на двойно обращение
Извънредно съобщение от големите банки в България във връзка с въвеждането на еврото и периода на двойно обращение
19:00 / 09.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зимата ни изненада в началото на януари 2026 година
Зима 2025/2026 г.
Експлозия в бар в швейцарски ски курорт
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: