ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Тази вечер небето ще се превърне в сцена за едно от най-красивите астрономически явления
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:21Коментари (0)2185
©
Тази вечер небето ще се превърне в сцена за едно от най-красивите астрономически явления – метеорния поток Персеиди. Тази година Луната ще затрудни наблюденията, но въпреки това астрономите очакват зрелищни моменти. 

Всяка година през август небето се превръща в сцена за едно от най-ярките астрономически спектакли. Това космическо шоу привлича любители на астрономията по целия свят. Но колко често можем да видим подобни небесни явления?

"Както всеки друг метеорен поток, Персеидите се наблюдават веднъж годишно, поради това че на тази съответна дата – в нашия случай 12-ти срещу 13-ти август – Земята преминава през точка, която е много близо до орбитата на комета“, обясни пред NOVA  д-р Александър Куртенков от Института по астрономия към БАН.

Кометата, от която произхожда потокът, не представлява пряка опасност за нашата планета.

"Тези прашинки са много малки, въпреки че връхлитат с висока скорост – при Персеидите с около 200 хиляди километра в час. Енергията им е достатъчна, за да възпламени и йонизира въздуха, което ги кара да светят много силно. Това, което виждаме, е метеор“, отбеляза още д-р Куртенков.

Двете орбити се доближават изключително – на едва 130 хиляди километра. Дори, при бъдещите ѝ преминавания, кометата ще се намира на около 20 милиона километра от Земята.

"Те се наблюдават предимно с просто око. И винаги заемат сравнително голяма площ по небето, така че не са подходящи за наблюдение с професионални телескопи“, обясни още ученът.

Персеидите вероятно са наблюдавани от хората преди десетки хиляди години.

"Първите наблюдения, които са описани и са идентифицирани с конкретния метеорен поток Персеиди, са отпреди първи век новата ера“, допълни той

Достатъчно ярки метеори ще могат да се видят, особено преди зазоряване, когато Луната залязва. Най-добрите условия са далеч от светлините на града. Дали ще броите падащите звезди за късмет или просто ще се насладите на зрелището, Персеидите и тази година обещават вълшебна нощ под откритото небе.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Симеон Сакскобургготски покани Лили Иванова
16:54 / 12.08.2025
Деси Слава се завръща да живее в Пловдив
15:59 / 12.08.2025
Днес става на 53, никой не й ги дава
12:22 / 12.08.2025
Удря ни силна магнитна буря
09:51 / 12.08.2025
Уредите у дома, които консумират ток, дори когато са изключени
09:54 / 12.08.2025
Кмет се ожени тайно, направи грандиозна сватба
08:30 / 12.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актьор-легенда навръх 61-ия си рожден ден: Болестта прогресира, нямам пари, за да празнувам
Актьор-легенда навръх 61-ия си рожден ден: Болестта прогресира, нямам пари, за да празнувам
14:09 / 10.08.2025
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
08:48 / 11.08.2025
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
Бизнесмен: На 10 август 2024 г. 10 хил. лева са се равнявали на 71,4 грама 24-каратово злато
Бизнесмен: На 10 август 2024 г. 10 хил. лева са се равнявали на 71,4 грама 24-каратово злато
19:54 / 10.08.2025
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
10:42 / 11.08.2025
Празник е, хиляди имат имен ден
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Цвети Стоянова бременна от Куката
Цвети Стоянова бременна от Куката
13:32 / 10.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бойни спортове
Лято 2025
Шарка по животни в Пловдивско
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: