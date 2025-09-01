ИЗПРАТИ НОВИНА
Тази монета струва 2500 евро, а е напълно възможно да я откриете в джоба си 
Автор: Илиана Пенова 09:39Коментари (0)1146
©
Ако имате една от тези редки монети от 2 евро в джоба си, може да се окажете в състояние да спечелите малко състояние. Сечена в Германия през 2011 г. и лимитирана до само 85 000 броя, тази монета се е превърнала в любима сред колекционерите. Особено безупречните се продават за между 2000 и 2500 евро на онлайн търгове, пише Нaberler.com.

Ако имате една от тези редки монети в джоба си, бихте могли да спечелите малко състояние.

Макар и на пръв поглед обикновена, монетата от 2 евро се е превърнала в любима сред колекционерите. Произведена в специално издание, сечено в Германия през 2011 г., монетата може да достигне хиляди евро поради своята рядкост.

Част от германската серия "Bundesländer I“ (Федерални провинции), тази монета от 2 евро от специално издание се откроява с дизайна си на Кьолнската катедрала. Вдъхновен от площад Ронкалиплац, дизайнът, създаден от известния немски скулптор Хайнц Хойер, повишава художествената стойност на монетата. Вътрешната дясна страна на монетата носи печата "D“ на Мюнхенския монетен двор.

Основната причина тази специална монета от 2 евро да е толкова ценна в света на колекционерите е, че са сечени само 85 000 броя. Това лимитирано издание я прави изключително желана за колекционерите.

Стойността му достига до 2500 евро

Въпреки че може да изглеждат като обикновени монети от 2 евро, тези монети от специално издание се продават на високи цени на онлайн търгове и на колекционерски платформи. Използваните, но в добро състояние монети се продават за между 150 и 200 евро, докато безупречните и силно колекционерски могат да достигнат цена между 2000 и 2500 евро.







Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Статистика: