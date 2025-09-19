ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Тайната на заплатата пада – ще знаем колко точно получава колегата
Автор: Десислава Томева 16:54Коментари (0)944
©
Страната ни има срок до 7 юни 2026 да въведе директивата на Европейския парламент и Европейския съвет от 10 май 2023 г., за укрепване на прилагането на принципа на равно заплащане на жените и мъжете, равен труд, или труд с равна стойност чрез прозрачност в заплащането.

Става въпрос за нареждането от Брюксел да няма тайна за стойността на заплатата, която получаваме в дадена фирма. Стартовите възнаграждения трябва да бъдат видни от страницата на компанията.

Персоналните заплати ще бъдат огласявани, като това, което следва да бъде въведено в българското законодателство е, че при поискване работещите имат право да знаят критериите, по които е определено тяхното възнаграждение, както и това на работещите на подобна длъжност във фирмата.

Също така работодателят трябва да докаже липса на разлика в заплащането на мъжете и жените. 

Друго предимстово на директивата е че работодателите нямат право да питат и да се информират предварително каква е била заплатата на предходната работа, за да могат да решават дали да дават по-ниска, или по-висока такава.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Д-р Емилова за ефектите от операциите на стомаха: Няма кой да рез...
15:11 / 19.09.2025
Напълно неочаквана звездна раздяла
13:45 / 19.09.2025
21-годишна от Пловдив стана "Кралица свят 2025"
12:00 / 19.09.2025
Най-строгият в журито на "България търси талант" натиска без коле...
10:51 / 19.09.2025
Пловдивчани обръщат играта в "Ергенът"
12:02 / 19.09.2025
Необичайна изненада за зрителите
08:25 / 19.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Матури 2026
Прехвърляне на имоти в кв. "Гладно поле"
Искаме 47 милиона лева за Южен обходен колектор
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: