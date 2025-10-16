ИЗПРАТИ НОВИНА
"Тайната на тайните" - новият трилър на Дан Браун с Робърт Лангдън
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:08
©
"Тайната на тайните" (The Secret of Secrets) на Дан Браун излиза на английски език на 9 септември 2025 г., като главен герой отново е професор Робърт Лангдън, който този път пътува до Прага. След цели осем години Дан Браун се завръща с шестата книга от поредицата "Робърт Лангдън".

Новият роман "Тайната на тайните" е сред най-важните събития за годината в света на книгоиздаването. Феновете на Дан Браун и неговия харизматичен герой професор Лангдън с нетърпение очакват завръщането на майстора на интелектуалния трилър след седем години пауза.

За книгата "Тайната на тайните"

Премиера и издания

Световната премиера на "Тайната на тайните" е на 9 септември 2025 г. от издателство Penguin Random House. Българският превод се очаква да излезе с издателство Бард заедно със световната премиера. Българското издание се очаква на 24 ноември 2025 г.

Място в поредицата

"Тайната на тайните" е шестата книга от поредицата "Робърт Лангдън", която включва романите "Шестото клеймо" (Angels & Demons), "Шифърът на Леонардо" (The Da Vinci Code), "Изгубеният символ" (The Lost Symbol), "Ад" (Inferno) и "Произход" (Origin).

Сюжет и герои

Действието

Световноизвестният професор по симвология Робърт Лангдън е в Прага, за да присъства на лекция на видната специалистка по ноетика Катрин Соломон, с която неотдавна е започнал романтична връзка.

Централен конфликт

Катрин е на път да издаде революционна книга, съдържаща експлозивни научни открития за природата на човешкото съзнание - разкрития, които заплашват да пометат установени от векове схващания. Когато едно брутално убийство превръща приятното пътуване в хаос, Катрин внезапно изчезва и ръкописът ѝ е унищожен.

Героите

Робърт Лангдън - световноизвестният професор по символика, който вече познаваме от предишните пет романа

Катрин Соломон - специалистка по ноетика (науката за съзнанието), която се появява и в романа "Изгубеният символ"

Какво обещава авторът

"Тайната на тайните" е най-сложният като сюжет и амбициозен роман, който съм писал досега - и също така най-забавният. Написването му беше едно незабравимо пътешествие на открития", споделя писателят.

Дългогодишният редактор на Дан Браун - Джейсън Кауфман - сподели: "Дан винаги ме изумява с майсторския си сюжет и далновидни идеи. 'Тайната на тайните' по гениален начин разкрива един завладяващ свят - обрати, които никога няма да видите. Това е класическият Дан Браун".

Очаквания и прогнози

Издателите обявяват: "Най-известният писател на трилъри в света се завръща с най-зашеметяващия си роман досега - динамичен, с обрати, провокиращ размисли шедьовър, който ще забавлява читателите, както само Дан Браун може да го направи".

"Тайната на тайните" ще бъде един от най-успешните бестселъри на годината.

За автора Дан Браун

Дан Браун е американски писател, автор на най-продавания трилър на всички времена "Шифърът на Леонардо" (The Da Vinci Code, 2003), продаден в тираж над 81 млн. екземпляра. Книгите на Дан Браун достигат продажби от 250 млн. екземпляра в световен мащаб, преведени на 57 езика.

През 2005 г. списание "Тайм" включи писателя в класацията си за 100-те най-влиятелни личности в света.

Творчески път след последния роман

Последният трилър на Дан Браун - "Произход" (Origin) - излезе през 2018 г. Две години по-късно писателят пусна на пазара детската илюстрирана приключенска книжка "Дива симфония" (Wild Symphony) с негова авторска музика.

Защо си струва да прочетете "Тайната на тайните"

"Тайната на тайните" е едно интелектуално и емоционално пътешествие, което поставя Робърт Лангдън на ръба - пред най-голямото предизвикателство в живота му. Ако сте фен на:

- Исторически загадки и тайни общества

- Преплитането на наука и вяра

- Динамични сюжети с неочаквани обрати

- Интелектуални трилъри с културно-исторически контекст

- Героя Робърт Лангдън

...тази книга е задължителна за вашата библиотека.

Къде да купите книгата

Българското издание на "Тайната на тайните" ще бъде достъпно през:

- Издателство Бард (официален издател)

- Онлайн книжарници (Orange, Ozone, Helikon, Store.bg)

- Физически книжарници в цялата страна

Очаквайте твърди и меки корици на българско издание.

Заключение

Завръщането на Дан Браун с "Тайната на тайните" е едно от най-очакваните литературни събития на 2025 година. След осемгодишна пауза в писането на трилъри с Робърт Лангдън, авторът обещава най-амбициозния и сложен си роман досега.

Комбинацията от мистериозна Прага, научни открития за човешкото съзнание, опасни тайни общества и познатата динамика на Робърт Лангдън създават всички предпоставки за нов литературен феномен. Запазете си дата - септември 2025 за световната премиера и ноември 2025 за българското издание!







