|"Тайната на тайните" - новият трилър на Дан Браун с Робърт Лангдън
Новият роман "Тайната на тайните" е сред най-важните събития за годината в света на книгоиздаването. Феновете на Дан Браун и неговия харизматичен герой професор Лангдън с нетърпение очакват завръщането на майстора на интелектуалния трилър след седем години пауза.
За книгата "Тайната на тайните"
Премиера и издания
Световната премиера на "Тайната на тайните" е на 9 септември 2025 г. от издателство Penguin Random House. Българският превод се очаква да излезе с издателство Бард заедно със световната премиера. Българското издание се очаква на 24 ноември 2025 г.
Място в поредицата
"Тайната на тайните" е шестата книга от поредицата "Робърт Лангдън", която включва романите "Шестото клеймо" (Angels & Demons), "Шифърът на Леонардо" (The Da Vinci Code), "Изгубеният символ" (The Lost Symbol), "Ад" (Inferno) и "Произход" (Origin).
Сюжет и герои
Действието
Световноизвестният професор по симвология Робърт Лангдън е в Прага, за да присъства на лекция на видната специалистка по ноетика Катрин Соломон, с която неотдавна е започнал романтична връзка.
Централен конфликт
Катрин е на път да издаде революционна книга, съдържаща експлозивни научни открития за природата на човешкото съзнание - разкрития, които заплашват да пометат установени от векове схващания. Когато едно брутално убийство превръща приятното пътуване в хаос, Катрин внезапно изчезва и ръкописът ѝ е унищожен.
Героите
Робърт Лангдън - световноизвестният професор по символика, който вече познаваме от предишните пет романа
Катрин Соломон - специалистка по ноетика (науката за съзнанието), която се появява и в романа "Изгубеният символ"
Какво обещава авторът
"Тайната на тайните" е най-сложният като сюжет и амбициозен роман, който съм писал досега - и също така най-забавният. Написването му беше едно незабравимо пътешествие на открития", споделя писателят.
Дългогодишният редактор на Дан Браун - Джейсън Кауфман - сподели: "Дан винаги ме изумява с майсторския си сюжет и далновидни идеи. 'Тайната на тайните' по гениален начин разкрива един завладяващ свят - обрати, които никога няма да видите. Това е класическият Дан Браун".
Очаквания и прогнози
Издателите обявяват: "Най-известният писател на трилъри в света се завръща с най-зашеметяващия си роман досега - динамичен, с обрати, провокиращ размисли шедьовър, който ще забавлява читателите, както само Дан Браун може да го направи".
"Тайната на тайните" ще бъде един от най-успешните бестселъри на годината.
За автора Дан Браун
Дан Браун е американски писател, автор на най-продавания трилър на всички времена "Шифърът на Леонардо" (The Da Vinci Code, 2003), продаден в тираж над 81 млн. екземпляра. Книгите на Дан Браун достигат продажби от 250 млн. екземпляра в световен мащаб, преведени на 57 езика.
През 2005 г. списание "Тайм" включи писателя в класацията си за 100-те най-влиятелни личности в света.
Творчески път след последния роман
Последният трилър на Дан Браун - "Произход" (Origin) - излезе през 2018 г. Две години по-късно писателят пусна на пазара детската илюстрирана приключенска книжка "Дива симфония" (Wild Symphony) с негова авторска музика.
Защо си струва да прочетете "Тайната на тайните"
"Тайната на тайните" е едно интелектуално и емоционално пътешествие, което поставя Робърт Лангдън на ръба - пред най-голямото предизвикателство в живота му. Ако сте фен на:
- Исторически загадки и тайни общества
- Преплитането на наука и вяра
- Динамични сюжети с неочаквани обрати
- Интелектуални трилъри с културно-исторически контекст
- Героя Робърт Лангдън
...тази книга е задължителна за вашата библиотека.
Къде да купите книгата
Българското издание на "Тайната на тайните" ще бъде достъпно през:
- Издателство Бард (официален издател)
- Онлайн книжарници (Orange, Ozone, Helikon, Store.bg)
- Физически книжарници в цялата страна
Очаквайте твърди и меки корици на българско издание.
Заключение
Завръщането на Дан Браун с "Тайната на тайните" е едно от най-очакваните литературни събития на 2025 година. След осемгодишна пауза в писането на трилъри с Робърт Лангдън, авторът обещава най-амбициозния и сложен си роман досега.
Комбинацията от мистериозна Прага, научни открития за човешкото съзнание, опасни тайни общества и познатата динамика на Робърт Лангдън създават всички предпоставки за нов литературен феномен. Запазете си дата - септември 2025 за световната премиера и ноември 2025 за българското издание!
