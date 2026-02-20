ИЗПРАТИ НОВИНА
Световноизвестен актьор от "Анатомията на Грей" и "Еуфория" почина на 53 години
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:50
©
Актьорът Eric Dane, познат на милиони зрители с ролята на д-р Марк Слоун в хитовия сериал "Grey’s Anatomy“, почина в четвъртък на 53-годишна възраст след битка с амиотрофична латерална склероза (ALS). Тъжната новина бе съобщена от семейството му чрез негов представител.

"С натежали сърца споделяме, че Ерик Дейн почина в четвъртък следобед след смела битка с ALS“, се казва в официалното изявление. По думите на близките му, той е прекарал последните си дни, заобиколен от семейството и най-близките си приятели.

През април актьорът публично разкри, че е диагностициран с ALS - прогресивно и фатално заболяване на нервната система, известно още като болестта на Лу Гериг. Тогава той заяви, че е благодарен за подкрепата на своето семейство "в тази следваща глава“ от живота си. В следващите месеци Дейн се превърна в активен застъпник за повишаване на информираността и за насърчаване на научните изследвания, свързани със заболяването.

През юни, в интервю за "Good Morning America“, той сподели, че има функционираща само едната му ръка. Първите симптоми започнали със слабост в дясната ръка, а девет месеца по-късно, след прегледи при множество специалисти, му била поставена окончателната диагноза.

"Никога няма да забравя тези три букви“, каза той в интервю за ABC News.

Съпругата му, актрисата Rebecca Gayheart, с която е женен от 2004 г., е била негова основна опора в трудния период. Двамата имат две дъщери — Били и Джорджия, които, по думите на семейството, "бяха центърът на неговия свят“.

Ерик Дейн придоби световна популярност с ролята на харизматичния пластичен хирург д-р Марк Слоун в "Grey’s Anatomy“, където участва от 2006 до 2012 г. Персонажът му загина след самолетна катастрофа в края на осмия сезон, а прякорът "McSteamy“ се превърна в нарицателен сред феновете на сериала.

По-късно Дейн се появи и в сериала на HBO "Euphoria“, където изигра образа на Кал Джейкъбс. Сред филмовите му роли се открояват участието в "Burlesque“ (2010) и в "X-Men: The Last Stand“ (2006), където влезе в образа на мутанта Multiple Man.

Роден на 9 ноември 1972 г. в Сан Франциско, Дейн започва кариерата си с участия в сериали като "Charmed“ и "Gideon’s Crossing“, преди да се утвърди като една от разпознаваемите телевизионни звезди на своето поколение.

Освен актьорската си кариера, Дейн бе активен член на борда на директорите на Target ALS и застъпник на I AM ALS - неправителствени организации, посветени на научните изследвания и подкрепата на хората с ALS.

"Съкрушени сме от кончината на нашия приятел Ерик Дейн - яростен защитник, щедър човек и истински шампион в движението за край на ALS“, заявиха от I AM ALS.

Според данни на Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ около 5000 души годишно получават диагноза ALS, като повечето пациенти живеят между две и пет години след появата на симптомите.

Семейството на актьора помоли за уважение към личното им пространство в този изключително труден момент. "Той ще бъде дълбоко липсващ и завинаги помнен с любов“, се казва още в изявлението.







