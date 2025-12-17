ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Сузанита не се спря
“Чувствам се добре и съм благодарна. Възстановяването ми протича спокойно. След първата операция животът ми се промени по най-красивия начин – станах майка. Бременността, в която качих около 25 килограма, остави своя отпечатък върху тялото ми и след свалянето на килограмите кожата в областта на бюста се отпусна. Решението за нова интервенция не беше лесно, но беше осъзнато. За мен това беше начин да си върна баланса и увереността, без да се отричам от пътя, който съм извървяла. Днес се чувствам спокойна, защото знам, че съм направила най-добрия избор за себе си. Благодаря от сърце на доктор Якуп Ъшък, Сузи и целия екип за грижата, вниманието и човешката топлота. Те превърнаха този процес в преживяване, изпълнено с доверие", коментира изпълнителката на “Луцифер и Буда", “Без коментар" и “Горда". Пълна подкрепа за стъпката тя получава от най-близките си хора.
Коледа
С тях тя ще сподели и дългоочакваните празници Бъдни вечер и Коледа. “Празниците ще прекарам с най-любимите си хора с благодарност, любов и усещане за смисъл", допълва знаменитата блондинка, която е дъщеря на обичания от няколко поколения певец Орхан Мурад и дългогодишната му, но понастоящем бивша, партньорка Шенай, пише “Телеграф".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2630
|предишна страница [ 1/439 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
17:06 / 17.12.2025
През 2026 година ще наблюдаваме две пълни лунни затъмнения – ето ...
17:14 / 17.12.2025
bTV удари дъното, вижте какво ще дават за Нова година
14:21 / 17.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Разплащанията в брой изчезват в една от най-дигитализираните държ...
09:49 / 17.12.2025
Какво е криела държавата за Ванга и защо го пуска сега?
23:01 / 16.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
18:10 / 15.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
15:53 / 15.12.2025
Гала: Аз знам, но няма да кажа
16:23 / 15.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS