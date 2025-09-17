ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Съдбоносен край на септември за три зодии
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:56Коментари (0)341
©
Краят на септември 2025 година ще бъде съдбоносен за представителите на три зодии. Вселената им обещава началото на период на ярки промени. Ето кой ще има късмет до края на септември - научете дали вашата зодия е сред късметлиите.

Дева

Ще имате дълбоки прозрения и ще откриете ново значение в познатите за вас неща. Ще почувствате, че интуицията ви е по-точна от всякакви логически изчисления, а сърцето ви се отваря за топлина и вдъхновение. През втората половина на месеца Венера ще ви дари с вълна от хармония: обикновените дни ще се превърнат в малки празници, а ежедневните срещи ще получат капка магия.

Не трябва да сдържате чувствата си, може да си позволите да мечтаете без ограничения. В края на септември ще се появи събитие или новина, които ще поставят всичко на мястото му и ще донесат истинско удоволствие. Вашата вътрешна мекота ще се превърне в сила, която ще привлече радост към вас и ще ви направи пример за другите.

Скорпион

Звездите ви обещават победа и заслужено признание. Ще усетите колко лесно нарушавате стари ограничения и достигате ново ниво. Яснотата на мисълта и способността да защитавате своята гледна точка и границите си ще привличат хората и ще предизвикват възхищение дори сред конкурентите. Това е времето, когато всяка ваша дума звучи тежко, а решенията отварят врати към неочаквани възможности. 

Краят на месеца ще ви даде среща или сътрудничество, което може да промени бъдещето към по-добро. Ще получите усещането, че Вселената подкрепя всяка ваша стъпка и това ще предизвика истинска завист у онези, които са се съмнявали в успеха ви. Радостта и гордостта от собствените ви постижения ще бъдат най-добрата награда. 

Овен

Очаква ви празнична атмосфера в живота ви и усещане, че мечтите ви са на път да се сбъднат. Ще усетите как светът около вас става по-добър, а целите, които са изглеждали далечни, изведнъж се приближават все повече до вас и сте само на крачка от тях. Това е период, в който дори ежедневието ще блести с нови цветове, а сърцето ви ще се изпълни с топлина.

Не гонете илюзии, истинското щастие ще дойде откъдето не сте очаквали. В края на септември ви очаква събитие, което ще даде дълбоко чувство за победа и радост. Хората около вас няма да могат да не забележат вашия възход и мнозина искрено ще завиждат на късмета ви.


Още по темата: общо новини по темата: 1130
16.09.2025 Добри пари при четири зодии днес
14.09.2025 Трите зодии, които стават по-красиви с напредване на възрастта
13.09.2025 Една от зодиите получава неочаквано признание в неделя
11.09.2025 Драматичен и труден ден с обрати за някои зодии
10.09.2025 Днес съдбата дава правилните решения на проблемите
09.09.2025 Кармичен разкол за някои зодии
предишна страница [ 1/189 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става н...
08:17 / 17.09.2025
Груба грешка в "Игри на волята" обрече Завоевателите
22:28 / 16.09.2025
Бачорски е един от тримата "предатели" в новото риалити "Traitors...
21:43 / 16.09.2025
Мъж, известен в Тик Ток с изцепките си, нападна охранител в Бурга...
21:00 / 16.09.2025
Керана изненада с необичайна гледка преди концерта й в Пловдив
20:17 / 16.09.2025
Българка е втора по красота в Европa
20:03 / 16.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Хороскоп за деня
Поскъпване на хранителните продукти
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: