Страшно добри оферти от А1: Смартфони с 0% лихва на лизинг за 24 месеца през октомври

© Октомври идва със специални изненади и страшно добри оферти от А1. Потребителите могат да се сдобият с някои от най-новите и търсени смартфони на пазара – HONOR Magic7 Lite, iPhone 16, Samsung Galaxy S25 Ultra и много други – на лизинг с 0% лихва за 24 месеца. Време е да се потопите в света на технологиите с устройства, които впечатляват със здравина, мощ и интелигентни функции и се предлагат в комплект с практични аксесоари.



HONOR Magic7 Lite – устойчив на всякакви "страховити“ изпитания



HONOR Magic7 Lite е перфектният избор за потребителите, които държат на надеждността. Със защита от прах и водни пръски (IP64), устойчивост на падания до 2 метра, благодарение на технологията Ultra-Bounce Anti-Drop 2.0, и работа при екстремни температури от -30°C до +55°C, смартфонът е готов за всякакви предизвикателства – дори за по-"страховитите“ такива. Батерията от 6600mAh гарантира до 25,8 часа възпроизвеждане на видео, а 66W HONOR SuperCharge я зарежда за кратко време. Камерата с 108MP с OIS и AI обработка превръща тъмнината в сцена за впечатляващи кадри, а 120Hz дисплей с 4000 нита яркост прави всяко съдържание живо и детайлно.



До 31 октомври HONOR Magic7 Lite е достъпен в комплект със слушалки ttec Mode на цена от 12,48 лева/6,38 евро на месец за 24 месеца с 0% лихва и план Unlimited Ultra от А1.



iPhone 16 – магията на Apple Intelligence



iPhone 16 е създаден за Apple Intelligence – персонализирана система с изкуствен интелект, която улеснява комуникацията и продуктивността. С 48MP Fusion камера, 2x Telephoto увеличение и ултраширокоъгълен обектив, можете да уловите всеки хелоуински костюм в зашеметяващи детайли. Camera control бутонът улеснява работата с устройството, а пространственото заснемане добавя триизмерност към спомените ви. В допълнение, чипът A18 осигурява бърза и плавна работа, дори когато използвате няколко приложения едновременно. Устройството е защитено с IP68 рейтинг и Ceramic Shield, за да издържи на предизвикателствата на ежедневието. В периода на кампанията можете да вземете iPhone 16 128 GB за 36,66 лв./18,74 евро на лизинг за 24 месеца с план Unlimited Ultra от А1 и слушалки ttec Mode.



Samsung Galaxy S25 Ultra – креативност без граници



Samsung Galaxy S25 Ultra е смартфон за тези, които искат повече. С 6.9-инчов QHD+ Dynamic AMOLED 2X дисплей и вграден S Pen, моделът дава свобода да творите и да записвате идеите си навсякъде – на работа, по време на почивка или в движение. Основната камера от 200MP със 100x Space Zoom и Nightography технология осигурява кристално ясни изображения и 10-битови HDR видеа – така дори хелоуинските нощи оживяват в пъстри и детайлни кадри. В комбинация със Snapdragon 8 Elite процесор и Galaxy AI функции като Live Translate и Circle to Search, смартфонът е идеален спътник за динамичното ежедневие. До края на октомври Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB се предлага в комплект със слушалки ttec Mode на цена от 71,64 лева/36,63 евро на месец за 24 месеца с план Unlimited Ultra и 0% лихва.



В октомврийската селекция смартфони с 0% лихва на лизинг попадат още HONOR 400, Motorola Edge 60, Xiaomi 15 Ultra и много други модели, които можете да разгледате в магазините на телекома и онлайн на a1.bg.