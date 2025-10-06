ЗАРЕЖДАНЕ...
|Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш
"Моят прекрасен ангел днес става още по-красив, по-мъдър и по-добър! Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш!
Днес е твоят ден, скъпа Хриси! Бъди безкрайно щастлива и не спирай да ни даряваш с добротата ти! Честит рожден ден, принцесо моя!", написа Камата в социалната мрежа Фейсбук.
