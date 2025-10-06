Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш

© Фейсбук Христо Стоичков поздрави за рождения й ден голямата си дъщеря Христина. Тя е родена на днешния ден през 1991 година в Барселона:



"Моят прекрасен ангел днес става още по-красив, по-мъдър и по-добър! Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш!



Днес е твоят ден, скъпа Хриси! Бъди безкрайно щастлива и не спирай да ни даряваш с добротата ти! Честит рожден ден, принцесо моя!", написа Камата в социалната мрежа Фейсбук.