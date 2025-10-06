ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:29Коментари (0)1503
© Фейсбук
Христо Стоичков поздрави за рождения й ден голямата си дъщеря Христина. Тя е родена на днешния ден през 1991 година в Барселона:

"Моят прекрасен ангел днес става още по-красив, по-мъдър и по-добър! Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш!

Днес е твоят ден, скъпа Хриси! Бъди безкрайно щастлива и не спирай да ни даряваш с добротата ти! Честит рожден ден, принцесо моя!", написа Камата в социалната мрежа Фейсбук.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
И Петър Дочев напуска bTV?
14:57 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Невена Цонева спешно приета в болница в Пловдив
11:13 / 06.10.2025
Собственикът на сейфа край Царево: Имаше не повече от 21 000 лв.
10:45 / 06.10.2025
Бунт срещу смартфоните, "тухлите" се завръщат
09:24 / 06.10.2025
Известна в миналото водеща и актриса днес става на 58
09:16 / 06.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
19:37 / 05.10.2025
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
08:51 / 05.10.2025
Честито, Ивайло Захариев!
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
10:34 / 05.10.2025
На 70 години стана безмерно богат бизнесмен, основател на първия мобилен оператор в България
На 70 години стана безмерно богат бизнесмен, основател на първия мобилен оператор в България
21:34 / 04.10.2025
Египет отвори гробницата на Аменхотеп III
Египет отвори гробницата на Аменхотеп III
09:58 / 05.10.2025
Голяма верига предупреди своите клиенти, че спира да дава ваучери срещу връщането на стари дрехи
Голяма верига предупреди своите клиенти, че спира да дава ваучери срещу връщането на стари дрехи
12:51 / 05.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Футбол - други
Пловдив ще е домакин на световен форум за вино и гурме
Бури и градушки 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: