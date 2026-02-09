ИЗПРАТИ НОВИНА
"Стани богат" се завръща
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:20
©
Най-популярната игра за знания в България - "Стани богат", се завръща с нов сезон по bTV на 16 февруари от 18:00 часа, готова да предизвика ума, смелостта и емоциите на участниците с още по-голяма награда и тематични изненади.

Новият сезон стартира с тематична "Седмица на любовта“, в която първите, поели по пътя към голямата награда от 100 000 евро, ще бъдат влюбени двойки – както млади хора, в началото на общия си път, така и двойки, доказали силата на любовта си с дълъг семеен живот.

В "Седмицата на любовта“ един от партньорите ще бъде на горещия стол, а другият ще участва като жокер в студиото, предлагайки емоционална подкрепа и знания. Ще бъде ли партньорът опора в напрегнатите моменти? Ще помогне ли любовта на участниците да стигнат до заветния 15-и въпрос и да грабнат наградата, която вече е 100 хиляди евро?

Освен "Седмицата на любовта“, новият сезон ще предложи още тематични седмици, които ще внесат допълнително разнообразие, неочаквани обрати и силни емоции както за участниците, така и за зрителите.

"Стани богат“ се завръща като най-великата игра за знания, в която интелектът, смелостта и стратегията се срещат с мечтата за голямата награда.

Знанието никога не е било толкова ценно. И никога не е носило 100 000 евро.

"Стани богат“ е не само игра на знания, но и пример за грижа към природата. Предаването се заснема в съответствие със зелените практики, верифицирани от ALBERT – организацията, която подпомага екологичната устойчивост на телевизионната и филмова индустрия в сътрудничеството с BAFTA.


