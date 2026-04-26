Борис Владимиров Велчев е български юрист и учен, главен прокурор на България в периода 2006 – 2012 г. и съдия в Конституционния съд на България между 2012 и 2021 година. Председател на КС от 2015 до 2021 година. Ректор на Висшето училище по застраховане и финанси (мандат 2021 –2025 година).

Произход и образование

Борис Велчев е роден на 26 април 1962 година в София, България. Син е на дипломата Владимир Велчев, член на ЦК на БКП и на юристката Нина Велчева, внук е на Борис Велчев, бивш член на Политбюро на ЦК на БКП. Учи в 107 Основно училище "Ламби Кандев“ (сега "Хан Крум“). През 1981 година завършва Английската гимназия в София. През 1987 година завършва висше юридическо образование в Юридическия факултет на Софийския университет "Климент Охридски“, а придобива юридическа правоспособност през 1990 година.

Професионална кариера

Между 1988 и 1990 година работи в Министерския съвет като съветник в отдел "Правен“. През 1990 година става асистент в Юридическия факултет на Софийския университет. Придобива докторска степен през 1997 г. с дисертация на тема "Имунитетът по наказателно право на Република България“, хабилитира се като доцент през 2002 година, а от 2012 година е професор по наказателно право. През 2015 година придобива научната степен доктор на науките с дисертация на тема "Престъпления против Републиката“.

Преподава Наказателно право и Международно наказателно право в Софийския университет "Св. Климент Охридски“ и във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий“, където до 2012 година е и ръководител на Катедрата по наказателно-правни науки. Член е на Консултативния съвет по законодателството при XXXIX и XL народно събрание.

Председател е на Правната секция и член на Бюрото на Съюза на учените в България. След това от 2002 до 2006 година на Правния съвет на президента на Република България. На 19 януари 2006 година е избран за главен прокурор на България като единствен кандидат и с одобрение 23 от 25 гласа на членовете на Висшия съдебен съвет.

От 23 февруари 2006 до 31 октомври 2012 година е главен прокурор. От 15 ноември 2012 година Велчев е съдия в Конституционния съд. Председател е на Конституционния съд от 15 ноември 2015 година, като на 14 ноември 2018 година е преизбран за втори мандат. Мандатът му като член на КС, а и като председател изтича на 15 ноември 2021 година.

На 6 декември 2021 г. е избран с 4-годишен мандат за ректор на Висшето училище по застраховане и финанси. През 2024 година е избран за член-кореспондент на Българската академия на науките. Борис Велчев е сред първите юристи в България, които се обявяват категорично за падането на имунитета на магистрати и депутати. Владее английски и руски език. Борис Велчев е превеждал от английски език романи на Греъм Грийн и други.