Специални съвети за зодиите в сряда
Автор: Екип Plovdiv24.bg 23:00
©
На 20 август 2025 г. една от зодиите ще има възможността да се отблагодари с топъл жест към любим човек. Имате да наваксвате много. Друг от знаците ще бъде неустоимо обаятелен за останалите, но рискува да се обърка в чувствата си. Какво ще се случи на представителите на останалите зодии вижте в съветите за деня във Вашия дневен хороскоп. 

Дневен хороскоп за Овен 

През този ден не си отказвайте мисли и мечти за постижения. Свободни сте да рисувате картината на своя успех в мащаба, който желаете. Дерзайте!

Дневен хороскоп за Телец

Сега не е моментът да се самосъжалявате и да търсите виновници за Вашия неуспех, дори това да сте самите вие. Вземете си поука и продължете напред, въоръжени с опита си. 

Дневен хороскоп за Близнаци

Търсите нещо ново, но изходът от сложна ситуация е съвсем близо до вас. Оставете си време и помислете, това, което търсите е добре забравено старо.

Дневен хороскоп за Рак

Този ден ще ви предостави възможност да направите нещо за свой близък. Изостанали сте с някои жестове. Имате много да наваксате - започнете от днес. 

Дневен хороскоп за Лъв 

Днешните събития трябва да се приемат сериозно, дори и да ви карат да избухвате в неконтролируем смях. Нещо повече, много скоро ще усетите последствията им. 

Дневен хороскоп за Дева

Днес ще имате достатъчно енергия, за да осъществите доста съществени дела, но може да нямате желание. Във всеки случай, късметът е на една ръка разстояние, дали да протегнете ръка към него е ваша работа. 

Дневен хороскоп за Везни

Денят ще бъде истинско изпитание за вас и за хората около вас. Възможно е да бъдете обзети от противоречиви, но еднакво силни чувства към няколко души едновременно.

Дневен хороскоп за Скорпион

Днес би трябвало да е добър ден за тези, които си поставят за цел да очароват някого и напълно да завладеят мислите и чувствата му. Но бъдете внимателни, можете да го направите несъзнателно. 

Дневен хороскоп за Стрелец

Днес посейте разумното, доброто, вечното. Разбира се, би било добре да правите това всеки ден, но има опасност сами да се изтощите. 

Дневен хороскоп за Козирог

Приятелството е хубаво нещо, но понякога приятелите могат да бъдат толкова досадни... Днес ще трябва да се скриете от някои от тях. 

Дневен хороскоп за Водолей

Погрижете се за външния си вид днес, а едновременно с това и за здравето си. Ще се отпуснете, ще се забавлявате и ще станете по-красиви - какво лошо има в това? 

Дневен хороскоп за Риби

Това е ден за разпускане и забавление. Сряда е малкият петък, разтоварете се, срещнете се с приятелки, изпийте един коктейл, но наистина само един.


предишна страница [ 1/185 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

