|София като Индия: Само такова чудо не беше минавало по улиците на града
"И такова нещо имаме в "Люлин" е написал човекът, който е публикувал снимките. От кадрите обаче се вижда, че интересното возило преминава спокойно по моста на "Захарна фабрика", където трафикът обикновено е доста интензивен.
Любопитно е, че рикшата има и своеобразен дъждобран, който да предпази водача й от дъжд.
Интересно е дали возилото е регистрирано и дали водачът му има свидетелство за управление.
Снимките предизвикаха задочен спор. В коментарите под снимките някои софиянци решиха, че това е инвалидна количка. Други гордо заявиха, че е рикша, а трети го оприличиха на някакво самоделно устройство.
