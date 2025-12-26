ЗАРЕЖДАНЕ...
|Софи Маринова: Ама ние постоянно сме на маса
По думите ѝ това е начинът, по който е израснала, и не вижда нищо странно в него.
"На Гергьовден колим агнета. Някои казват: "Оф, Софка, коли животинки", ама така е създаден светът. Господ е дал животните, за да се храним. Те пък се хранят от други неща", споделя още любимката на народа.
За нея Коледа е равна на трапеза, семейство и вкусна храна.
"Аз точно с това я свързвам - да колим прасето, както беше... "свинско и винско". Ама ние постоянно сме на маса", заяви Софи.
"Много обичам такива яденета. Харесва ми и сега да ходя по банкети да пея", допълва тя.
Признава, че умее да готви и знае десетки ястия от българската кухня, но често времето не ѝ стига.
"Мога да сготвя 30-40 манджи, но предпочитам някой да ми ги приготви, а аз само да си хапна", казва с усмивка Софка.
