|Сняг натрупа недалеч от Черно море
Според TRT Haber и регионални медии, дъждът, валял през деня, е преминал в сняг през нощта, като на места снежната покривка достигна до 10 сантиметра.
Най-силно засегнати са платата Авусор и Каврон в община Чамлъхемшин, където все още пребивават пастири. Жителите споделят, че макар подобни явления да не са непознати за региона, толкова ранен снеговалеж винаги предизвиква изненада.
