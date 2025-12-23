ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Смърт променя плановете за сватбата на Деница Стоянова и до днес
"Ей, хора. Пренаситих се. Уморих се", така започва признанието на Деница. И продължава с една по-дълга изповед: "Близо 20 години винаги съм била готова, винаги съм гледала да съм адекватна - пред камера и в живота, да бъда под светлините на прожекторите, да работя, да работя, да работя, постоянно да работя и да не спирам да се усъвършенствам, за да бъда най-добрата версия на себе си. Но се уморих! Понякога светлината те заслепява. Друг път те уморява. Аз съм от втория тип хора. И да, напоследък се затворих в себе си. Или не точно. По-скоро се затворих у дома, при важните хора и неща. И това ми стига. Не намирам смисъл в суетата, в която някога виждах чар - в светските събития, в това "трябва да си там", в разговорите по задължение, в очакването да бъдеш забавен, интересен, автентичен. Не намирам много смисъл в това да бъда някъде, само защото трябва да се снимам. Липсват ми онези естествени, спокойни, лични кадри и истории, които някога имаха своя живот. Дългите разкази до красивите картини, които днес никой няма да прочете. Създавам съдържание, когато го усетя, когато видя смисъл и дълбочина, или просто когато нещо ми хареса, защото всичко стана много лесно, много достъпно, всичко стана популярно. А пък аз се оказа, че съм интроверт и това е напълно в реда на нещата. Осъзнах, че искам да бъда близка на тези, които ме ценят такава каквато съм. И ми се иска моите близки да ме уважават, да ме търсят, да ме ценят заради мен самата, дори това да означава в тишината, в пропуснатото обаждане, в тихите радости или в болката, а не да обръщат поглед и да отправят реч към мен само тогава, когато е "шумно" или имат изгода".
Това не е първият път, в който Стоянова показва, че зад телевизионната усмивка се крие чувствителна и ранима жена. Като майка на две дъщери – Миа и Амая, тя добре познава цената на болката, страховете и вътрешните битки. Първото й раждане е истинско изпитание – 16 часа мъки, припадъци, борба, страх. Дълго време след това тя се колебае дали изобщо да има второ дете. Днес обаче първородната й дъщеря Миа е гордостта й – активно се занимава с художествена гимнастика и печели медали, доказвайки, че силата често се предава по наследство.
Децата на Деница са от Михаил Александров – бивш футболист и технически директор на ЦСКА. Двамата имат стабилна връзка, преминала през изпитания, слухове за раздяла и трудни периоди. Не стигат обаче до сватба. Причината е лична и болезнена – майката на синоптичката умира точно когато венчавката е била планирана. След този удар нищо вече не е същото.
"Боли ли да пораснеш?", пита се Стоянова в друг свой текст. И отговаря честно: "Боли, когато мама я няма. Боли, когато мечтите остават неизживени. Боли, но изгражда". Чаровната брюнетка не крие, че е изключително чувствителна и често изразява емоциите си чрез думи и стихове. Вярва, че и дъщерите й носят същата дълбочина и емоционалност.
Пътят й към телевизията започва от подиума - през 2011 г. става подгласничка на Ваня Пенева в конкурса "Мис България". Тогава е едва на 20 години - млада, амбициозна и неподготвена за жестокостта на публичните коментари. Признава, че обидите на недоброжелателите силно са я наранили, но днес вече ги подминава с по-зрял поглед.
Стоянова е родена в София, зодия Скорпион, обича книгите "Четири споразумения“ и "Малкият принц", тренирала е лека атлетика, учила е "Социална политика". Майчинството я застига рано – едва на 23 години. С Михаил бързо решават да имат дете. Днес Миа е на 12, с изяви не само в спорта, но и на музикалната сцена. Малката Амая е на 6 и тепърва открива света със своите разнородни интереси.
Бившият футболист Михаил вижда Деница по телевизията по време на конкурса "Мис България“ и възкликва: "Я, колко хубаво момиче!". След това всичко се случва бързо - любов от пръв поглед, както самият той е признавал. Тя пък го описва като настъпателен, провокативен, мъж, който умее да събуди интерес.
Малкият екран винаги е била голямата мечта на Стоянова. Днес тя е стабилна част от екипа на Нова тв като синоптичка. Благодарна е на Ники Василковски за подкрепата и напътствията, а ранното ставане – в 4 ч. всяка сутрин вече е част от живота й. Признава, че е трудно, особено с две деца. Деница приема и гафовете с усмивка, защото "на всеки може да се случи".
Напоследък около хубавицата се носеха слухове за криза в отношенията с мъжа й Михаил. Факт е, че известно време тя публикуваше снимки само с децата, но по-късно отново сподели мили спомени с благоверния си – знак, че са избрали да дадат шанс на връзката си, пише HotArena.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2720
|предишна страница [ 1/454 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Първи автомобили без шофьори зад волана вече се движат в Европа
09:58 / 23.12.2025
Наш успешен бизнесмен днес става на 57
09:12 / 23.12.2025
Феновете във възторг от интервю на Софи Маринова: Народен човек е...
21:56 / 22.12.2025
Инджова слиза от екран
11:20 / 22.12.2025
Ето го новия водещ на "Тази сутрин" по bTV, не каза и дума за Цън...
09:17 / 22.12.2025
Нумеролог: През 2026 г. всеки ще се бори за власт, а съмнението н...
08:31 / 22.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Тежка загуба за Джордж Клуни
15:44 / 21.12.2025
Честито на Бойко Кръстанов!
19:53 / 21.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS