ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Смокинята е вкусен плод, който помага при кокоши трън и рани
Видове и разпространение
В света съществуват стотици сортове смокини, които се различават по цвят, размер и вкус. В България най-разпространени са черните и зелените смокини. Плодовете могат да се консумират както пресни, така и сушени – форма, която ги прави още по-концентрирани на хранителни вещества.
Смокините са ценни с богатото си съдържание на:
Влакнини – подпомагат храносмилането и регулират перисталтиката.
Минерали – магнезий, калций, калий и желязо, които подкрепят костите, сърцето и кръвообразуването.
Антиоксиданти – полифеноли, които предпазват клетките от свободни радикали.
Витамини – най-вече витамини от група В и витамин К.
Редовната консумация на смокини се свързва с:
– подобряване на храносмилането;
– контрол на кръвното налягане благодарение на високото съдържание на калий;
– подпомагане на здравето на костите и зъбите;
– благоприятно действие върху кожата.
Лечебни свойства на "млякото“
Любопитен факт е, че при откъсването на неузряла смокиня се отделя бяло мляко (латекс), богато на ензима фицин, пише "Фокус". Този сок традиционно се използва в народната медицина:
– за третиране на брадавици и кокоши тръни;
– за подпомагане заздравяването на рани и кожни раздразнения.
Важно е да се отбележи, че латексът може да предизвика дразнене при чувствителна кожа и трябва да се използва внимателно, локално и в малки количества.
Възможни негативни ефекти
Въпреки множеството ползи, смокините не бива да се консумират прекомерно. Голямото количество плодове може да доведе до:
– подуване на корема и газове заради високото съдържание на фибри;
– диария или стомашен дискомфорт;
– нежелани реакции при хора с алергии към латекса или с чувствителна храносмилателна система.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Надъхани мачовци с високо самочувствие, татуси и лъскави ролекси ...
20:44 / 22.08.2025
Какво се е случило с лицето на Ваня Червенкова?
20:24 / 22.08.2025
Ако си студент, имаш виза и външен вид можеш да започнеш работа в...
19:06 / 22.08.2025
Защо чешмяната вода по родното Черноморие не е за приходящите тур...
16:19 / 22.08.2025
50-годишна културистка: Грешно е схващането, че диетата е само гл...
13:03 / 22.08.2025
Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкус...
12:47 / 22.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Връзка на Кейт Мидълтън отново излезе наяве
16:31 / 20.08.2025
Генерале, честито!
08:47 / 20.08.2025
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
08:58 / 21.08.2025
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS