|След трагичната кончина на Тодор Славков дъщерята му пое бизнеса
По този начин Катерина Славкова продължава фамилната линия в бизнеса, който приживе баща ѝ активно развиваше.
Тодор Славков беше една от най-противоречивите фигури в публичния живот у нас, но зад скандалния му имидж стоеше изключително активна бизнес дейност. В края на живота си той е бил собственик на една компания, съдружник в още три, управител на пета, председател на шеста, член на съвета на директорите на седма и част от управителните органи на още две дружества. Реалният брой бизнеси, в които е имал участие през годините, е значително по-голям.
Като единствено дете на Тодор Славков, Катерина е негов законен наследник и получава всички авоари, натрупани през годините. В комбинация със собственото ѝ участие в търговско дружество това ѝ осигурява сериозни финансови възможности, коментират близки до фамилията. Те ѝ позволяват да води охолен начин на живот в чужбина, където учи висшето си образование.
Красивата правнучка на Тодор Живков не крие високия си стандарт. Катерина Славкова често може да бъде видяна в елитни нощни клубове, където демонстрира самочувствие и стил, облечена в оскъдни, но скъпи дизайнерски тоалети. Снимки от забавленията ѝ редовно циркулират в социалните мрежи и ясно показват, че младата наследница на клана Живкови живее без финансови ограничения.
Припомняме, че Тодор Славков сложи край на живота си на 21 юли 2025 г. Тялото му беше открито в къща за гости в казанлъшкото село Асен. Разследването установи, че става дума за самоубийство. Любопитен и трагичен факт е, че Малък Тошко си отиде на същата дата, на която умират майка му Людмила Живкова през 1981 г. и вуйчо му Владимир Живков през 2021 г., припомня HotArena.bg
