След свалените 23 кг тя е неузнаваема
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:16
©
виж галерията
Актрисата и комедиантка Ейми Шумър претърпя драстична трансформация във външния си вид, след като свали цели 23 килограма. Лицето ѝ се е променило до неузнаваемост, но в същността си тя остава същата. Именно затова тя реши да разкаже публично какво ѝ се е случило и какво стои зад тази промяна.

Шумър разкри, че е страдала от синдром на Кушинг — състояние, което води до свръхпроизводство на кортизол, по-известен като хормона на стреса. Сред симптомите са наддаване на тегло и високо кръвно налягане.

Актрисата коментира промяната така: "Не го направих, за да изглеждам добре - това ми се струва смешно и временно.“

След това добавя откровено и директно - нещо, което шокира много нейни почитатели.

"Направих го, за да преживея болест, която подува лицето ти. Тя може да те убие, но интернет я хвана навреме и болестта изчезна.“

"Извинявам се на всички, които разочаровах“.

Шумър признава, че е наясно с емоциите, които предизвиква фактът, че е отслабнала толкова много.

"Разбирам как се чувствате, като виждате, че съм отслабнала толкова. Правила съм пластични операции и вземам Маунджаро“, споделя актрисата за медикамента, който подпомага свалянето на тегло.

И завършва с искреност: "Съжалявам за всички, които съм разочаровала. Не изпитвам болка и мога да играя на гоненица със сина си.“


