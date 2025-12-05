ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|След свалените 23 кг тя е неузнаваема
Шумър разкри, че е страдала от синдром на Кушинг — състояние, което води до свръхпроизводство на кортизол, по-известен като хормона на стреса. Сред симптомите са наддаване на тегло и високо кръвно налягане.
Актрисата коментира промяната така: "Не го направих, за да изглеждам добре - това ми се струва смешно и временно.“
След това добавя откровено и директно - нещо, което шокира много нейни почитатели.
"Направих го, за да преживея болест, която подува лицето ти. Тя може да те убие, но интернет я хвана навреме и болестта изчезна.“
"Извинявам се на всички, които разочаровах“.
Шумър признава, че е наясно с емоциите, които предизвиква фактът, че е отслабнала толкова много.
"Разбирам как се чувствате, като виждате, че съм отслабнала толкова. Правила съм пластични операции и вземам Маунджаро“, споделя актрисата за медикамента, който подпомага свалянето на тегло.
И завършва с искреност: "Съжалявам за всички, които съм разочаровала. Не изпитвам болка и мога да играя на гоненица със сина си.“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2462
|предишна страница [ 1/411 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Днес някои ще получат подарък от съдбата, други ще се сблъскат с ...
08:47 / 05.12.2025
Звездната рожденичка днес става на 50
08:42 / 05.12.2025
Много добра и чакана новина за рибарите на Пловдив
16:51 / 04.12.2025
Най-силният имуностимулатор, но не на таблетки, а на скилидки
14:25 / 04.12.2025
Родена е в София на днешния ден преди 47 години
12:53 / 04.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Честито на Албена Денкова!
15:26 / 03.12.2025
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
22:28 / 03.12.2025
Български филм постави безпрецедентен рекорд в родното кино
09:21 / 03.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS