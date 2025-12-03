ЗАРЕЖДАНЕ...
|След смъртта на Ози Озбърн Шарън и Кели - неузнаваеми
73-годишната Шарън изглеждаше впечатляващо в дълга рокля с пайети в цвят бордо. Тя допълни визията си с диамантени обици и елегантна черна чантичка.
41-годишната Кели носеше розова рокля, украсена с кристали, а русата ѝ коса беше оформена в елегантна прическа. Тя остави роклята да блести сама, като ограничи аксесоарите до минималното, само диамантени обици. На събитието присъстваше и годеникът ѝ Сид Уилсън.
Кели сподели снимки с майка си и Валанс в Instagram: "Прекарах чудесно с майка ми и Валанс на новата ѝ колекция. Никога преди не съм носила такава рокля. Тя ме извади от зоната ми на комфорт с черното и сбъдна мечтите ми да нося розово."
"Мисля, че майка ми изглеждаше прекрасно и беше толкова хубаво да я видя да се забавлява малко!", продължи Кели.
В "The Osbournes Podcast" Кели разкри, че е спала в леглото на Шарън в продължение на два месеца след смъртта на Ози, тъй като майка ѝ имала проблеми със съня, когато била сама: "Никога не съм осъзнавала колко ужасна е скръбта. Никога не съм знаела, че съм способна да обичам някого толкова много и да ми липсва толкова много."
Шарън добави откровено:"Мразя да си лягам вечер."
Кели разказа, че сутрините били особено трудни: "Събуждам се и през първите три секунди се чувствам нормално. А после си спомням всичко. Сутрините са най-трудни за мен, защото аз прекарвах по-голямата част от времето си с татко сутрин."
Ози Озбърн почина на 22 юли на 76 години от сърдечен удар, според смъртния акт, подаден от дъщеря му Ейми в регистъра в Лондон, пише dir.bg.
