|След нападението над 5-годишното дете в Гърция: Вълк отново е забелязан на Халкидики
Вълкът е бил видян в Симандра, на около 60 километра от Неос Мармарас.
Според жителите животното е било видяно близо до поле с помпена станция, където изглежда е пиело вода. Местен фермер е забелязал вълка и е успял да го изплаши.
Животновъдите и жителите на селото казват, че срещите с вълци не са необичайни в Симандра.
По-честите появи на вълците предизвикаха нарастваща загриженост сред местните. Жителите се страхуват за безопасността на децата си, играещи на открито, и се притесняват от потенциалната загуба на добитък, ако вълците продължат да се приближават към селото.
След инцидента с 5-годишното дете на плажа, Министерството на околната среда заяви, че ще се опита да локализира и евтаназира вълка. Длъжностните лица заявиха, че вълкът ще бъде проследяван с помощта на камери и капани, като ще бъдат използвани успокоителни оръжия в опит да бъде умъртвен, съобщава гръцката медия.
