|След година отсъствие Деси Стоянова се завърна
"Все пак ти си си вкъщи", посрещна я той.
"Прекрасно е. Била съм тук хиляди пъти в ролята на водещ, а сега като гост е много приятно", усмихна се Деси.
Деси призна, че не изпитва носталгия, макар че пази топли спомени от годините си в ефир:
"Има хиляди моменти, към които ще се връщам с усмивка, но съм продължила напред. Това е затворена страница за мен и не гледам назад."
В моемнта тя работи с хора чрез курсове и обучения по медийна комуникация.
"Към днешна дата смятам, че решението да напусна "Преди обед" беше съзнателно и правилно", категорична е тя.
Петър Дочев не пропусна да се пошегува:
"Видя ли? Напусна ме и колко жени смених, а не можах да те преживея!" - визирайки Франциска Йорданова, Зейнеб Маджурова и наскоро Венета Райкова.
"Имаш си проблеми, Дочев!", отвърна с усмивка Деси.
