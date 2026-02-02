След Деси Слава Азис заряза и Глория

© Азис е загърбил не само дългогодишната си приятелка Деси Слава, с която го свързваше топла дружба, няколко дуета и албум. Тези дни стана ясно, че Кралят на попфолка е пренебрегнал и друга своя близка от бранша – Глория. Изпълнителят на "Мотел“ не пожелал да изпее общите си парчета с певиците на двата концерта, които ще изнесе на 13 и 14 февруари в зала "Арена 8888“. В бранша се говори, че Азис пропуснал да покани Деси Слава и Глория даже и в публиката.



"Моят свят са приятелите ми. На 50 г. го осъзнавам още по-силно! Пожелавам на всеки да прекара 5 минути тук и светът ще ви се промени“, написа Азис към кадър с дружката си Атижа, позната от риалитито "Биг Брадър“. Певецът, който на 7 март ще празнува 48-мия си рожден ден, и приятелката му със сочни форми позират на плаж в Маями, САЩ. Азис е на почивка в страната на неограничените възможности от началото на годината. Отдал се е на разходки, хапване на вкусни ястия, плаж и приятни моменти с приятели. Той има такива и в попфолк бранша, като за неразрушими се смятаха тъкмо дружбите му с Деси Слава и Глория. Уви, явно не е така, а изводът, до който Васил Боянов е достигнал в САЩ, вероятно се отнася за сравнително новите попълнения в обкръжението му.



Кралят на попфолка се изпокара с Деси Слава в края на миналата година. Не беше за първи път, но изглеждаше последен, понеже певецът даже написа "сбогом“ в емоционалния си пост в инстаграм. Тъкмо с него Азис обяви, че Деси Слава не си вдигала телефона, а пък имал нужда от съдействието й за нещо. Добре, че Галена, с която той има два актуални дуета, се отзовала веднага.



Деси Слава не закъсня с реакция. Ядосана, че Азис се сбогува с нея в инстаграм, певицата разкри пак там, че не той, а тя имало за какво да се сърди. Тя го поканила да е гост-звезда във фолклорния й концерт в НДК, а пък той я излъгал, че не е в България и след това даже й го признал. "Защо не им разкажеш как сам ще изпееш нашите дуети на концерта ти и си щял да ме поканиш само в публиката?!“, изригна Деси Слава, която допълни, че имала причина да не си вдигне телефона точно в момента, в който я е търсил. Азис веднага смекчи тона. Той се обърна към Деси Слава, отново в социалната мрежа: "Винаги ще те обичам!“. Певецът припомни, че с колежката му са родени на една дата, така че са кармично свързани. Освен това, покани Деси Слава на концерта си да изпеят някои от хитовите си дуети. В бранша се говори, че певицата май няма да приеме закъснялата му покана, но все пак нищо не се знае. Каквато е емоционална натура, Деси Слава може и да размисли, когато се завърне от турнето си в САЩ, което стартира на 27 януари и завършва на 8 февруари.



За Глория обаче май няма шанс да се появи редом до Азис на сцената в зала "Арена 8888“. Примата на попфолка сама разкри наскоро, че няма да изпълнят заедно дуета си "Не сме безгрешни“, защото колегата й дори не се сетил да я покани. А парчето е емблематично и за двамата. Представиха го през далечната 2004 г. Текстът е на Стефка Ангелова, музиката – на Илия Загоров, който е бивш съпруг на Глория и баща на дъщеря й Симона. Наскоро, при своя медийна изява, Есил Дюран се умили от спомена как Азис и Глория дошли да работят по парчето в тясната квартира, в която живеела тогава с любимия й Борис Павлов. Последният е автор на аранжимента на парчето заедно с Илия Загоров. По-паметливите вероятно помнят, че Азис и Глория изпяха дуета си през есента на 2015 г. на концерта й в НДК по повод 20-годишнината й на сцената. Двамата изглеждаха много близки. Може би вече не са, пише HotArena.



Не е ясно дали въобще ще има гост-звезди на концертите на Азис. Ако Кралят на попфолка е канил такива, феновете предполагат, че ще са Тони Стораро и Галена. Азис пя на техните концерти в същата зала, заради което се очаква да върне жеста. Все пак не е сигурно, предвид, че не е поканил Глория, а за Деси Слава размисли, след размяна на реплики в инстаграм. Кралят на попфолка има актуален дует и с Преслава, както и обща песен със Софи Маринова. Дали те ще се появяват на сцената с Азис или поне в публиката на концертите му, засега не е ясно.