ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
След Деси Слава Азис заряза и Глория
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:57Коментари (0)825
©
Азис е загърбил не само дългогодишната си приятелка Деси Слава, с която го свързваше топла дружба, няколко дуета и албум. Тези дни стана ясно, че Кралят на попфолка е пренебрегнал и друга своя близка от бранша – Глория. Изпълнителят на "Мотел“ не пожелал да изпее общите си парчета с певиците на двата концерта, които ще изнесе на 13 и 14 февруари в зала "Арена 8888“. В бранша се говори, че Азис пропуснал да покани Деси Слава и Глория даже и в публиката.

"Моят свят са приятелите ми. На 50 г. го осъзнавам още по-силно! Пожелавам на всеки да прекара 5 минути тук и светът ще ви се промени“, написа Азис към кадър с дружката си Атижа, позната от риалитито "Биг Брадър“. Певецът, който на 7 март ще празнува 48-мия си рожден ден, и приятелката му със сочни форми позират на плаж в Маями, САЩ. Азис е на почивка в страната на неограничените възможности от началото на годината. Отдал се е на разходки, хапване на вкусни ястия, плаж и приятни моменти с приятели. Той има такива и в попфолк бранша, като за неразрушими се смятаха тъкмо дружбите му с Деси Слава и Глория. Уви, явно не е така, а изводът, до който Васил Боянов е достигнал в САЩ, вероятно се отнася за сравнително новите попълнения в обкръжението му.

Кралят на попфолка се изпокара с Деси Слава в края на миналата година. Не беше за първи път, но изглеждаше последен, понеже певецът даже написа "сбогом“ в емоционалния си пост в инстаграм. Тъкмо с него Азис обяви, че Деси Слава не си вдигала телефона, а пък имал нужда от съдействието й за нещо. Добре, че Галена, с която той има два актуални дуета, се отзовала веднага.

Деси Слава не закъсня с реакция. Ядосана, че Азис се сбогува с нея в инстаграм, певицата разкри пак там, че не той, а тя имало за какво да се сърди. Тя го поканила да е гост-звезда във фолклорния й концерт в НДК, а пък той я излъгал, че не е в България и след това даже й го признал. "Защо не им разкажеш как сам ще изпееш нашите дуети на концерта ти и си щял да ме поканиш само в публиката?!“, изригна Деси Слава, която допълни, че имала причина да не си вдигне телефона точно в момента, в който я е търсил. Азис веднага смекчи тона. Той се обърна към Деси Слава, отново в социалната мрежа: "Винаги ще те обичам!“. Певецът припомни, че с колежката му са родени на една дата, така че са кармично свързани. Освен това, покани Деси Слава на концерта си да изпеят някои от хитовите си дуети. В бранша се говори, че певицата май няма да приеме закъснялата му покана, но все пак нищо не се знае. Каквато е емоционална натура, Деси Слава може и да размисли, когато се завърне от турнето си в САЩ, което стартира на 27 януари и завършва на 8 февруари.

За Глория обаче май няма шанс да се появи редом до Азис на сцената в зала "Арена 8888“. Примата на попфолка сама разкри наскоро, че няма да изпълнят заедно дуета си "Не сме безгрешни“, защото колегата й дори не се сетил да я покани. А парчето е емблематично и за двамата. Представиха го през далечната 2004 г. Текстът е на Стефка Ангелова, музиката – на Илия Загоров, който е бивш съпруг на Глория и баща на дъщеря й Симона. Наскоро, при своя медийна изява, Есил Дюран се умили от спомена как Азис и Глория дошли да работят по парчето в тясната квартира, в която живеела тогава с любимия й Борис Павлов. Последният е автор на аранжимента на парчето заедно с Илия Загоров. По-паметливите вероятно помнят, че Азис и Глория изпяха дуета си през есента на 2015 г. на концерта й в НДК по повод 20-годишнината й на сцената. Двамата изглеждаха много близки. Може би вече не са, пише HotArena.

Не е ясно дали въобще ще има гост-звезди на концертите на Азис. Ако Кралят на попфолка е канил такива, феновете предполагат, че ще са Тони Стораро и Галена. Азис пя на техните концерти в същата зала, заради което се очаква да върне жеста. Все пак не е сигурно, предвид, че не е поканил Глория, а за Деси Слава размисли, след размяна на реплики в инстаграм. Кралят на попфолка има актуален дует и с Преслава, както и обща песен със Софи Маринова. Дали те ще се появяват на сцената с Азис или поне в публиката на концертите му, засега не е ясно.


Още по темата: общо новини по темата: 3222
02.02.2026 »
02.02.2026 »
02.02.2026 »
02.02.2026 »
02.02.2026 »
02.02.2026 »
предишна страница [ 1/537 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Силвена Роу: Станах баба на близнаци
11:01 / 01.02.2026
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
08:27 / 01.02.2026
Избраха гласа, който ще представи България на "Евровизия 2026"
08:12 / 01.02.2026
Натали Трифонова се завръща на пловдивската сцена
20:05 / 31.01.2026
Попфолк певица се отказа от секса
19:05 / 31.01.2026
Тони Димитрова пази в тайна младото си гадже
16:03 / 31.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
09:24 / 01.02.2026
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
09:07 / 01.02.2026
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
15:29 / 01.02.2026
НИМХ смени предупреждението за утре, оранжев код за снежни виелици и навявания
НИМХ смени предупреждението за утре, оранжев код за снежни виелици и навявания
14:20 / 31.01.2026
За пети път 97-годишна българка сменя парите
За пети път 97-годишна българка сменя парите
22:03 / 31.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Евровизия 2026
Зима 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Умуват за сградата на БНБ на Главната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: