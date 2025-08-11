След 9 години с една жена Роналдо предложи брак. На нея или на друга?

© Кристиано Роналдо най-после се сгоди за дългогодишната си партньорка Джорджина Родригес. Щастливата новина съобщи самата тя, като публикува снимка на огромния си годежен пръстен в Instagram.



Звездната двойка е заедно от девет години, но Роналдо все отлагаше да зададе съдбовния въпрос. Португалската звезда обаче явно се е решил да предложи брак на Джорджина, а тя показа снимка на огромния пръстен на безименния си пръст, докато ръката й е върху тази на Роналдо.



"Да! В този и във всичките си останали животи!", написа Джорджина.