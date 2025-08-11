ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|След 9 години с една жена Роналдо предложи брак. На нея или на друга?
Звездната двойка е заедно от девет години, но Роналдо все отлагаше да зададе съдбовния въпрос. Португалската звезда обаче явно се е решил да предложи брак на Джорджина, а тя показа снимка на огромния пръстен на безименния си пръст, докато ръката й е върху тази на Роналдо.
"Да! В този и във всичките си останали животи!", написа Джорджина.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Хари и Меган забогатяха с десетки милиони изведнъж
22:26 / 11.08.2025
На днешния ден в Асеновград е роден първият човек в света, който ...
20:06 / 11.08.2025
Симптомите на лаймската болест са трудни за разпознаване, поразяв...
19:07 / 11.08.2025
Мими Иванова: Гордея се с моята племенница, в Пловдив сбъдна своя...
15:46 / 11.08.2025
Ралица Паскалева се е омъжила тайно
14:45 / 11.08.2025
Евродепутат опита геврек на плажа в Приморско
13:33 / 11.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Цвети Стоянова бременна от Куката
13:32 / 10.08.2025
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
Обявиха бедствено положение
11:13 / 10.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS