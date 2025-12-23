ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|След 43 предложения тя най-накрая каза "Да"
"Просто казах: "Не, заедно сме само от шест месеца“, спомня си тя.
Маркетинговият директор добави: "Обичах го, но не исках да казвам "да“ на нещо, което по-късно оттеглих.“
Люк продължил да упорства, планирайки всяко следващо екстравагантно предложение в продължение на седем години. Той наел замък в Прага, организирал вечери на свещи и планирал конна езда на ямайски плаж, всичко това в опит да спечели Сара.
По време на 42-рото му предложение за брак, Сара обещала на Люк:
"Следващия път, когато ме попиташ, ще кажа "да“, но само почакай.“
След една година Люк завел Сара в Гринуич в Югоизточен Лондон, където се измерва средното време по Гринуич - средната годишна стойност на времето всеки ден, когато Слънцето пресича нулевия меридиан в Кралската обсерватория Гринуич.
Той казал: "Това е центърът на света и ти си центърът на света и искам да се омъжиш за мен“, спомня си Сара, според The Sun.
И тогава Сара, най-накрая, отговорила с тази една проста дума: "Да.“
"Той най-накрая спечели сърцето ми“, обясни тя.
"Вероятно трябва да попадне в световния рекорд на Гинес“, добави тя. "Благодарна съм, че упорства толкова дълго.“
Двойката се ожени през май със сватба в Ямайка.
Сара сподели снимки от щастливия повод в Instagram по това време, като написа: "Г-н и г-жа Уинтрип. Най-накрая“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2720
|предишна страница [ 1/454 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Първи автомобили без шофьори зад волана вече се движат в Европа
09:58 / 23.12.2025
Наш успешен бизнесмен днес става на 57
09:12 / 23.12.2025
Феновете във възторг от интервю на Софи Маринова: Народен човек е...
21:56 / 22.12.2025
Инджова слиза от екран
11:20 / 22.12.2025
Ето го новия водещ на "Тази сутрин" по bTV, не каза и дума за Цън...
09:17 / 22.12.2025
Нумеролог: През 2026 г. всеки ще се бори за власт, а съмнението н...
08:31 / 22.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Тежка загуба за Джордж Клуни
15:44 / 21.12.2025
Честито на Бойко Кръстанов!
19:53 / 21.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS