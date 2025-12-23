ИЗПРАТИ НОВИНА
След 43 предложения тя най-накрая каза "Да"
09:03
©
Жена каза "да“ на приятеля си... след 43-тото му предложение за брак. Според The ​​Sun, Люк Уинтрип е искал да се ожени за половинката си Сара още от 2018 г. Първия път, когато татуистът попитал въпроса в началото на връзката им, Сара веднага го отхвърлила. 

"Просто казах: "Не, заедно сме само от шест месеца“, спомня си тя.

Маркетинговият директор добави: "Обичах го, но не исках да казвам "да“ на нещо, което по-късно оттеглих.“

Люк продължил да упорства, планирайки всяко следващо екстравагантно предложение в продължение на седем години. Той наел замък в Прага, организирал вечери на свещи и планирал конна езда на ямайски плаж, всичко това в опит да спечели Сара.

По време на 42-рото му предложение за брак, Сара обещала на Люк:

"Следващия път, когато ме попиташ, ще кажа "да“, но само почакай.“

След една година Люк завел Сара в Гринуич в Югоизточен Лондон, където се измерва средното време по Гринуич - средната годишна стойност на времето всеки ден, когато Слънцето пресича нулевия меридиан в Кралската обсерватория Гринуич.

Той казал: "Това е центърът на света и ти си центърът на света и искам да се омъжиш за мен“, спомня си Сара, според The ​​Sun.

И тогава Сара, най-накрая, отговорила с тази една проста дума: "Да.“

"Той най-накрая спечели сърцето ми“, обясни тя.

"Вероятно трябва да попадне в световния рекорд на Гинес“, добави тя. "Благодарна съм, че упорства толкова дълго.“

Двойката се ожени през май със сватба в Ямайка.

Сара сподели снимки от щастливия повод в Instagram по това време, като написа: "Г-н и г-жа Уинтрип. Най-накрая“.


