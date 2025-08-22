ИЗПРАТИ НОВИНА
Скрито устройство в немски автомобил може да ви спаси в опасни ситуации
Автор: Цвети Христова 16:22
Всички сме чували за алармите на автомобилите, които се включват при опит за кражба, но малцина знаят, че някои от тях разполагат с една много по-важна и малко известна функционалност - паник бутон. Той е създаден, за да осигури допълнителна сигурност в неочаквани и опасни ситуации.

Паник бутонът е характерен за някои по-стари модели на Opel и често се намира на ключа за запалване. Тази интелигентна функция е проектирана за ситуации, в които се чувствате застрашени. Ето как работи: Когато го натиснете и задържите за няколко секунди, той незабавно активира алармата на автомобила, както и клаксона, и колата започва да мига с всички светлини.

Основната идея на този бутон е да привлече вниманието на околните и да отблъсне потенциален нападател, като създаде максимален шум и светлинно шоу. Представете си, че се прибирате късно вечер към колата си и виждате подозрителна фигура наблизо. С едно натискане на бутона можете да предизвикате паника у нападателя и да го накарате да избяга.

Макар и да е по-рядко срещан в модерните автомобили, този бутон е отличен пример за това как един прост механизъм може да се окаже изключително ефективен в критични моменти, пише AutoMedia.bg. Opel залага на подобни функции, които осигуряват допълнително спокойствие на шофьорите. Дори и да не се използва често, знанието, че разполагате с такава интелигентна защита, е успокояващо.







