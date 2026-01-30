ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Скоро ще навърши 75, но любовта успя да я промени
По думите им Грубешлиева се е подложила на серия естетични процедури, включващи ботокс в зоната на челото и околоочния контур, както и филъри в скулите и назолабиалните гънки. Целта била да се повдигне овалът на лицето й и да се заличат дълбоките бръчки, натрупани през годините. Интервенциите били правени поетапно, за да не изглежда промяната рязка и драстична. Резултатът обаче е повече от очевиден - лицето й е видимо "опънато“, свежо и с изтрити поне десетина години.
Освен в процедури по лицето Муки е инвестирала сериозно и в зъболекарски интервенции. Според запознати тя е преминала през пълна естетична рехабилитация на усмивката - избелване, фасети и корекции, които са й донесли т. нар. холивудска усмивка.
Из арт средите упорито се носят слухове, че тази трансформация има и съвсем конкретен личен повод. Миналата година Грубешлиева изненада всички, като призна, че е получила предложение за брак. Кандидат-женихът е Константин Саев - неин набор и познат от детските й години, син на близки приятели на покойната Стоянка Мутафова - драматурга Георги Саев и актрисата Мария Саева. Днес той живее в Австралия, фармацевт е по образование, притежава собствена аптека и е финансово обезпечен.
"Косьо се свърза с мен от Австралия, започна редовно да ми звъни и да ми изпраща подаръци. През август си дойде в България и ми поиска ръката в ресторант. Бях толкова изненадана, че не можах да кажа нищо“, разказа самата Муки. Тогава тя признава, че все още не е дала категоричен отговор но не крие, че предложението я е накарало да се замисли сериозно за бъдещето си.
Именно това предложение запалило у Грубешлиева искрата за мащабната разкрасителна кампания. Близки до актриса та твърдят, че тя искала да изглежда "максимално добре за възрастта си“, ако реши да мине под венчило за втори път. Говори се, че интервенциите са направени в елитни клиники и са стрували солидна сума, но Мария не е пестила средства когато става дума за визия и самочувствие, пише "Ретро“.
Грубешлиева вече има един брак зад гърба си - с гърка Никос Митрополус, по времето, когато е актриса в Младежкия театър. Двамата живели две години в Гърция, но отношенията им се разпаднали, а раздялата съвпаднала с тежък период в живота й и болезнената дистанция от майка й Стоянка Мутафова.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3192
|предишна страница [ 1/532 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
27-годишна жена: Хората ме наричат маймуна и казват, че приличам ...
16:14 / 30.01.2026
Клиничен психолог от Пловдив посочи голяма опасност за децата ни
14:47 / 30.01.2026
Магърдич Халваджиян: Това наше момче, което много харесвам, може ...
12:22 / 30.01.2026
Много богат българин и известен масон днес става на 74
12:50 / 30.01.2026
Честито на Димитър Бербатов!
08:39 / 30.01.2026
Днес стана на 72, негови ученици са били Маестрото и Слави Трифон...
18:10 / 29.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Събраха се
21:12 / 28.01.2026
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
09:47 / 29.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
Пророческите думи на Елизабет II към Джордж и Шарлот
16:16 / 28.01.2026
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS