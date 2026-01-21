ЗАРЕЖДАНЕ...
|Скирът или киселото мляко - кой продукт е по-полезен?
Традиционното кисело мляко се прави от прясно мляко, ферментирало с "добри“ бактерии. Въпреки че ще намерите скир до кисело мляко по рафтовете в супермаркетите у нас, технически това е различна категория храна.
В Исландия исторически се класифицира като сирене, но за целите на етикетирането от FDA в САЩ, той се предлага на пазара и се регулира в категорията кисело мляко. Той се приготвя чрез нагряване на мляко и добавяне на стари култури скир.
Едва ли бихте предположили, че скирът се приготвя с обезмаслено мляко, защото гъстата му текстура и наситен вкус наистина могат да заблудят вкусовите рецептори.
Кой продукт е по-полезен?
И двата продукта могат да помогнат за поддържане на здравето на червата, защото са ферментирали и съдържат живи и активни бактерии, които са полезни и подпомагат храносмилането и поддържането на микробния баланс. Скирът и киселото мляко също са богати и на протеини, калций и други хранителни вещества, които помагат за стабилизиране на кръвната захар и поддържат цялостната функция на червата.
Не всяко кисело мляко съдържа пробиотици обаче. Всяка кофичка кисело мляко трябва да бъде приготвена с две живи бактерии: Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, но някои марки кисело мляко загряват продуктите си и така ги убиват, което не е добре, докато други марки добавят пробиотици, което е още един плюс. Всичко се свежда до фирмата производител.
Търсете кофички, на които пише, че продуктът съдържа "живи и активни бактерии“, каза Доун Джаксън Блатнър, RDN, CSSD, спортен диетолог пред изданието Real Simple. Въпреки че "живите и активни култури“ не винаги се считат за "пробиотици“ според строгите научни стандарти, те все пак правят киселото мляко полезно, допълни Блатнер.
Тя съветва да избирате кисели млека, които съдържат Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus (двете задължителни култури), заедно с други бактериални щамове за допълнителни ползи.
За поддържаща здрав микробиома диета можете да добавите към менюто си:
- Ферментирали храни, като кисело мляко, кефир, кисело зеле, кимчи и мисо
- Храни, богати на фибри, включително зеленчуци, плодове, боб и пълнозърнести храни-Храни, богати на полифеноли, като горски плодове, зехтин, зелен чай и тъмен шоколад, пише ladyzone.bg.
