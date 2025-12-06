ЗАРЕЖДАНЕ...
|Скандално порно е разделило Виктор и Дениз
За скандалните клипове на Дениз заговори още Анна-Шермин, докато беше във вилата, но Виктор не й вярваше. Явно след като е излязъл, е решил да направи щателна проверка и е попаднал на шокиращото съдържание за възрастни.
В серия от видеа и снимки Дениз се представя като истинска порно звезда от филм за възрастни, демонстрирайки умения и разкрепостеност.
Нищо чудно, че Хайрула искаше да изчисти имиджа си чрез предаването, представяйки се като моралистка. В същото време Виктор неколкократно повтори, че е патриархален тип, предубеден към "жени с минало“.
"Криси също показа, че е жена с история“, репликираха го в социалните мрежи негови последователи. И именно тази вметка провокира Виктор да каже истината за Дениз:
"Не знам какво е показала Криси и не е моя работа, но поне няма нейно порно в интернет“. Скандалното му твърдение се отнасяше именно за Хайрула, макар и да не я назова по име.
Явно порно миналото на Дениз се е оказало непреодолима пречка в отношенията между двамата, пише Intrigi.bg.
