Сиромахов иронизира мечтите на хиляди млади мъже и жени у нас

© Писателят и общественик Иво Сиромахов за пореден път прояви тънкото си чувство за хумор, публикувайки следния текст в социалната мрежа Фейсбук:



Ако повечето млади мъже мечтаят да станат охранители на някоя мутра, а повечето млади жени мечтаят да са скъпоплатени компаньонки на тоя с охраната, значи живеем в общество на сигурност и любов.



