|Синът на Милен Цветков – копие на татко си
"Жив и здрав да си! Силен и упорит бъди като баща си! Не прекланяй глава пред никого, както само твоят татко правеше!“, такива пожелания отправят към Боян познати и непознати.
Боян е син на Цветков и бившата му приятелка Ивета Гоцова. На 7 август момчето навърши 13 години.
Милен Цветков загина в катастрофа навръх Великден през 2020 г. Катастрофата бе предизвикана от 22-годишния Кристиан Николов, който шофира под въздействието на амфетамин и канабис. Николов блъсна колата си в автомобила на Милен Цветков, който чакал на червен светофар. Николов беше осъден на 9 години затвор.
