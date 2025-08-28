Синът на Милен Цветков – копие на татко си

© Синът на покойния журналист Милен Цветков – Боян, е истинско копие на баща си. На 30 юли – рождената дата на Милен, момчето публикува своя актуална снимка, направена от Камен Воденичаров, и веднага заваляха реакции. Приятели и близки го нарекоха "малък Миленчо“, защото носи същата усмивка, дух и чар.



"Жив и здрав да си! Силен и упорит бъди като баща си! Не прекланяй глава пред никого, както само твоят татко правеше!“, такива пожелания отправят към Боян познати и непознати.



Боян е син на Цветков и бившата му приятелка Ивета Гоцова. На 7 август момчето навърши 13 години.



Милен Цветков загина в катастрофа навръх Великден през 2020 г. Катастрофата бе предизвикана от 22-годишния Кристиан Николов, който шофира под въздействието на амфетамин и канабис. Николов блъсна колата си в автомобила на Милен Цветков, който чакал на червен светофар. Николов беше осъден на 9 години затвор.