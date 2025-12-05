ЗАРЕЖДАНЕ...
|Синоптик с прогноза за Коледа, ще има ли сняг?
В петък и събота над страната ще се установи дъждовно време, а температурите ще бъдат между 8-13 градуса.
"Ще вали на много места, по-интензивно в южните райони. Дори утре там е възможно и да прегърми. Това не е нещо необичайно", уточни Янков в ефира на Bulgaria ON AIR.
Синоптикът предупреди сънародниците ни, които ще пътуват към Гърция, че се очакват превалявания.
"Валежите ще продължават в неделя. Постепенно ще спират. София ще бъде една от най-хладните балкански столици - 6-7 градуса, в останалите места - до 12-13 градуса. В неделя валежните зони се изтеглят на изток", информира още Янков.
"В понеделник валежите ще бъдат история. Ще се установи време с разкъсана облачност, повече облаци ще има по Черноморието, където ще бъде и ветровито. На 8-9 декември времето ще се стабилизира.
В зимните курорти ще има малко сняг. През почивните дни температурите ще бъдат минус 2, минус 3 градуса над 2300 метра, а на планинските ни курорти - около 2-3 градуса", изтъкна синоптикът.
"В средата на следващата седмица се очертава валежен период, с понижение на температурите и валежи от дъжд и сняг. В Добруджа валежът от дъжд ще премине в сняг. По-интензивни по количество ще бъдат валежите в Стара планина. От петък отново започват мъгли, ръмежи и слънчеви часове следобед", каза още Янков.
Като валежни периоди той определи 10-13 декември и 18-22 декември, в навечерието на Коледа, когато се очакват превалявания от сняг и в населените места.
"Прогнозите са динамични", обобщи синоптикът.
